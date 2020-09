PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

« On a pris tous ces petits morceaux et on les a mis ensemble pour en faire quelque chose qui est le plus près qu’on peut être, dans les circonstances, de l’état de spectacle », croit Mme Blackburn, qui parle de cette pièce comme d’un travail autour de « thèmes et variations ». Son exploration autour de l’ombre et de la lumière, amorcée notamment dans Suites ténébreuses, s’y poursuit. Sur la photo, le couple composé de Cai Glover et de Carson McDougall, de Cas Public.