À l’instar des autres grands évènements estivaux, c’est une année de défis et d’adaptation pour Fierté Montréal. Du 10 au 16 août, l’organisme propose une édition virtuelle, sans défilé ni rassemblements. Chaque jour, le public peut choisir entre plusieurs activités et spectacles virtuels, des vidéos et des DJ sets, diffusés sur les plateformes web et sur les chaînes MAtv et illico sur demande. La Presse a demandé à Sandy Duperval, chanteuse et porte-parole officielle de l’édition actuelle, ainsi qu’au directeur de la programmation de Fierté Montréal, Jean-François Guevremont, de proposer chacun deux évènements à ne pas manquer.

Luc Boulanger

La Presse

Choix de Sandy Duperval

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ MONTRÉAL Sandy Duperval

« Le spectacle Excellence, qui met de l’avant les communautés marginalisées, avec des artistes queer, trans, noir.e.s, autochtones ou racisé.e.s. Animé par Elle Barbara, on y pourra voir, entre autres, des prestations de Backxwash, Enshantay, Sarahmée, Ngabo, Nick Saanto et la talentueuse actrice trans Dominique Jackson, de la populaire série télé Pose. »

Jeudi 13 août, à 20 h, sur MAtv

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ MONTRÉAL Rita Baga

Drag Superstars. « Les 12 “reines” de la téléréalité Canada’s Drag Race, version canadienne de RuPaul’s Drag Race, présentée depuis juillet par Crave, vont donner un spectacle en exclusivité pour Fierté Montréal. Une émission spéciale de 60 minutes animée par Brooke Lynn Hytes. Parmi les participants, Anastarzia Anaquway, Jimbo, Scarlett BoBo et l’incomparable Rita Baga, personnage drag de Jean-François Guevremont. »

Vendredi 15 août, à 22 h, sur Facebook et Crave

Choix de Jean-François Guevremont

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Guevremont

« Le spectacle de Backxwash et d’Adam Lambert. Un concert qui sera mémorable ! Et bien que les prestations soient complètement différentes, elles dégagent toutes les deux la vision singulière des artistes et elles s’agencent très bien. »

Dimanche 16 août, à 19 h, sur Facebook

« La série de vox pop du lundi au samedi, à midi, sur MAtv est rafraîchissante et donne l’heure juste sur d’importants sujets. Sous forme de discussion ouverte, la série met en vedette des femmes inspirantes de la diversité sexuelle et de genre. Elle est animée par la directrice des développements d’affaires chez Fierté Montréal, Justine Labrecque-Rouleau. Elle sera aussi offerte gratuitement sur matv.ca le lendemain de la diffusion. »

