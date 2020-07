Programmé en ouverture de la 23e saison de Danse Danse, Nelken, le spectacle qui devait marquer le retour du Tanztheater Wuppertal au Québec est annulé.

Luc Boulanger

La Presse

La pièce devait être présentée quatre soirs à l’automne au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Et déjà, près de 6000 personnes s’étaient procuré des billets. Avec Nelken, l’une des œuvres les plus marquantes de l’histoire de la nouvelle danse, la compagnie de Pina Bausch souhaitait émerveiller le public québécois avec un immense champ d’œillets roses sur la scène, et la virtuosité des danseurs issus de différentes générations du Tanztheater Wuppertal.

Dans une déclaration commune, les codirecteurs artistiques de Danse Danse, Pierre Des Marais et Caroline Ohrt, s’avouent très déçus de devoir annuler la venue de l’illustre troupe allemande.

« La programmation de compagnies internationales se planifie des années en amont et fait presque toujours partie de tournées nationales ou nord-américaines, nécessitant une logistique complexe et coûteuse. Les risques financiers d’une annulation de dernière minute étant énormes, autant pour Danse Danse que pour la compagnie invitée, il nous était impossible d’attendre davantage une annonce officielle de la part de la Santé publique. Cependant, nous sommes en négociations pour des dates ultérieures. Nous vous promettons que vous reverrez bientôt à Montréal cette compagnie de danse majeure. »

Nous sommes tristes de ne pas pouvoir danser dans votre théâtre et rencontrer votre public. Nous étions toutes et tous extrêmement enthousiastes à l’idée de retourner au Canada. Nous espérons sincèrement pouvoir trouver une solution pour venir vous voir rapidement ! Roger Christmann, directeur général, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

Les détenteurs de billets vont recevoir sous peu un courriel de la Place des Arts, avec les informations et les modalités pour demander un remboursement ou encore transformer la valeur de vos billets en don pour Danse Danse.