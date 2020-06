Un sondage Léger révèle que 60 % de ceux qui fréquentent régulièrement le Quartier des spectacles seraient prêts à assister à certaines activités du secteur une fois les mesures de confinement levées.

Stéphanie Morin

La Presse

On apprend notamment que 79 % des répondants seraient prêt à aller au restaurant, 71 % à prendre part à une activité de petite ou de moyenne envergure à l’extérieur et 68 % à assister à un spectacle dans une petite salle (contre 58 % pour une grande salle). De plus, 65 % des personnes interrogées s’estiment prêtes à aller au cinéma et 66 %, à aller au musée ou dans une galerie.

Les répondants ont toutefois montré quelques réserves pour assister à un événement à grand déploiement à l’extérieur comme un festival (54 %), à fréquenter un bar (47 %) ou à assister à un spectacle où le public est debout (40 %). Fait à noter, les moins de 34 ans sembleraient moins inquiets que leurs aînés : 71 % auraient l’intention de fréquenter les festivals et les bars et 61 % seraient prêts à assister à des spectacles en salle debout.

Le sondage web a été réalisé par Léger auprès de 2144 résidents de Montréal et des banlieues limitrophes. Au sein de ce panel ont été retenu 500 répondants ayant participé à entre trois à six activités dans le Quartier des spectacles.

Par ailleurs, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, doit annoncer cet après-midi les différentes animations qui prendront place au cours de l’été sur le Circuit des voies actives et sécuritaires.