Bonne fête ! des Productions Des pieds et des mains est présenté au Monument-National les 3 et 4 décembre.

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS DES PIEDS ET DES MAINS

Des pieds et des mains fête ses 15 ans !

Les productions Des pieds et des mains, fondées par la chorégraphe engagée Menka Nagrani, célèbrent leurs 15 ans avec deux spectacles réunissant acteurs et danseurs.

Jean Siag

La Presse

La compagnie, qui inclut des artistes atypiques dans tous ses projets, a réuni sur scène 15 de ses plus fidèles interprètes, parmi lesquels Alexis Chartrand, Maëva Clermont, Noémie Godin-Vigneau, Michael Nimbley et Olivier Rousseau.

Au programme : des extraits de spectacles, un match d’improvisation et la projection du court métrage Eurêka. Le trio É.T.É et le conteur et musicien Michel Faubert comptent également parmi les artistes invités.

Au Monument-National, les 3 et 4 décembre.

