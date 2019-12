Corps & graphies : la danse sans limitations

L’organisme Humanité & Inclusion et un éventail de danseurs québécois présenteront le 3 décembre Corps & graphies, un spectacle mettant l’accent sur les défis vécus par les personnes en situation de handicap, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Sur la scène, les interprètes, handicapés ou non, uniront leurs forces, mais surtout leur grâce, pour sensibiliser le public et montrer une autre façon de repousser les limites.