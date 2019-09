Keala Settle sera l’interprète de Germaine Lauzon dans la première lecture publique de Belles Sœurs The Musical.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le projet Belles Sœurs The Musical sur Broadway prend forme. Lundi prochain, une première lecture publique aura lieu avec 13 actrices américaines devant des producteurs et des propriétaires de salles à New York.

La Presse

Le rôle de Germaine Lauzon a été confié à Keala Settle, comédienne et chanteuse qui a connu le succès au cinéma dans le film The Greatest Showman.

Elle y jouait la femme à barbe qui interprète le tube This Is Me, sélectionné aux Oscars.

Le projet de production dans la Mecque des comédies musicales a été lancé par les Montréalais Andy Nulman et Allan Sandler.

Le Fonds Capital Culture Québec investit également dans cette nouvelle adaptation de la célèbre pièce de Michel Tremblay, créée en 1968. — Luc Boulanger