 PY1 : yoga et spectacle familial au programme de la pyramide 

L'animatrice et comédienne Annie Brocoli travaille à la conception et à la mise en scène d'un spectacle familial baptisé Stardust, qui sera présenté lors du déploiement de la pyramide de Lune rouge (PY1) à Miami à partir du 29 novembre, a appris La Presse.

Autre nouveauté pour la série floridienne : des lunettes de réalité augmentée seront fournies pour la présentation du spectacle multimédia original Au-delà des échos (Through The Echoes) qu'a mis en place Gabriel Coutu Dumont.

« On repart des images d'Au-delà des échos [présenté dans le Vieux-Port de Montréal jusqu'au 15 septembre] et du concept de la naissance du monde, mais en l'adaptant à un jeune public », nous a confié Stéphane Mongeau, président de Lune rouge. « On va faire bouger les enfants, il y aura trois animateurs pour les guider et une narration du début à la fin. Ce sera moins contemplatif que la version actuelle. »

« On a fait des tests en juillet, et c'est vraiment impressionnant, affirme Stéphane Mongeau. On devrait pouvoir offrir quelques séances de yoga méditatif à Montréal fin août, début septembre. »

« On a eu accès à des [extraits] audio pas toujours très clairs, mais originaux, qu'on a voulu transmettre aux spectateurs directement, mais ça a créé des enjeux avec la population francophone. Les propos d'Alan Watts [en anglais] étaient aussi complexes, alors c'était difficile de s'abandonner complètement au spectacle. On a corrigé le tir avec la traduction, et on a maintenant des sous-titres en anglais. »

« On se pose encore beaucoup de questions sur la façon d'accueillir le spectateur. On a toujours imaginé que ce serait une expérience qu'on vivrait debout, mais, dès le premier spectacle, les gens se sont assis au sol, et personne n'a déambulé... »

Ce spectacle-là est-il trop contemplatif pour qu'on le voie debout ? se demande encore Stéphane Mongeau.

« En incorporant la réalité augmentée, c'est sûr que c'est plus intéressant de se promener avec leurs lunettes pour découvrir les objets. Est-ce qu'on devrait retirer tous les sièges pour forcer les gens à rester debout ? On n'a pas encore pris de décision pour la suite. On aura bientôt des sièges de méditation, qui seront inclinés à 30 degrés. Peut-être qu'on pourrait les utiliser... On verra. »

Autre changement : la chanson de la fin d'Au-delà des échos, adaptation d'Imagine, de John Lennon, interprétée par Dominique Fils-Aimé, a été remplacée par la pièce To Build a Home, de Patrick Watson. « On a reçu beaucoup de commentaires négatifs de gens qui trouvaient que ce n'était pas lié au reste du spectacle, donc on a changé la chanson, et je crois que celle de Patrick Watson épouse parfaitement le propos du spectacle. »

« À l'écoute »

Bref, les bonzes de Lune rouge ont pris bonne note des critiques formulées par les médias et le public montréalais.

« C'est normal, nous dit Stéphane Mongeau. On lance un nouveau format de salle de spectacle et de nouveaux types de spectacle, donc on veut être à l'écoute des commentaires des gens. On va continuer à faire des tests, à faire des expériences. Même les soirées thématiques ont été adaptées. On s'est rendu compte que la pop qui porte plus à la fête [jouée à la soirée Candy World] fonctionnait mieux que la musique [de la soirée] Underworld, donc on s'adapte tout le temps. »