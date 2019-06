Mamma Mia!, le rêve d'enfant de Romane Denis

Alors, quand Serge Postigo lui a annoncé, en décembre dernier, qu'il lui confiait le rôle de Sophie, la fille de Donna, elle-même interprétée par Joëlle Lanctôt (Mary Poppins, Grease, Footloose), Romane était sous le choc : « Jusqu'au début des répétions, j'ai eu peur que Serge change d'idée et décide de donner Sophie à une actrice plus expérimentée... C'était trop beau pour être vrai ! Je sais, ça sonne quétaine, cliché, mais je réalise un rêve en jouant dans Mamma Mia ! »

Enfant de la télé et des plateaux de tournage, Romane Denis n'était jamais montée sur scène jusqu'ici. Dès mercredi soir, elle ajoutera cette corde à son violon, en donnant la réplique aux Joëlle Lanctôt, Hubert Proulx et Guillaume Borys sur la scène d'un théâtre de 2200 places. L'actrice des Pays d'en haut joue le rôle de Sophie dans Mamma Mia !, le spectacle qui réjouit le public du monde entier en enfilant les succès légendaires du groupe ABBA.

Dans la production mise en scène et adaptée par Serge Postigo, sous la direction musicale de Guillaume St-Laurent, les chansons sont en anglais et les dialogues, traduits en français. « Tout le monde connaît les paroles d'ABBA, il aurait été bizarre de les chanter en français, précise Romane Denis. Ça aurait sonné faux. Et le but, c'est aussi de faire lever la salle et de créer une ambiance de party autour des chansons. »

Si Romane Denis est une recrue en théâtre, la comédienne a déjà un C.V. bien rempli. Elle a commencé à jouer à 10 ans dans l'émission jeunesse Sam Chicotte à Télé-Québec ; ensuite, elle a enchaîné Destinées, Pour Sarah, Subito texto, Les pays d'en haut, entre autres. Au cinéma, elle l'a vue en vedette dans Charlotte a du fun, de Sophie Lorrain, un film qui jouit d'une belle carrière hors Québec, et dans Les salopes ou le sucre naturel de la peau, de Renée Beaulieu. L'automne prochain, on pourra la voir en vedette dans un film d'horreur, Slaxx, d'Elza Kephart.

En dépit de son expérience de jeu, en commençant le travail sur Mamma Mia !, la comédienne a abordé l'exercice sous l'angle de l'apprentissage. « Ce que j'aime dans la création au théâtre, c'est qu'on a le luxe du temps, dit-elle. On peut répéter une seule scène dans le détail pendant des semaines. Alors qu'à la télévision, on enchaîne rapidement d'une scène à l'autre. Ça fait du bien d'avoir du temps pour découvrir un personnage, me l'approprier. »

Pour se préparer, elle a aussi regardé des productions d'ailleurs sur l'internet. « Mais le premier jour des répétitions, Serge a dit à la troupe : "Oubliez tout ce que vous avez vu de Mamma Mia !, là, on repart à zéro !" »

La comédienne a « absorbé » tout ce que Serge Postigo lui a montré en répétition. « C'est vrai que jouer pour la scène et jouer pour la caméra, ce sont deux choses différentes, admet-elle. Parfois, Serge m'arrêtait au beau milieu d'une scène pour me dire : "OK, on enlève les kodaks, là ; tu vas me refaire ça pour le théâtre." »

Ce qu'elle a trouvé le plus « stressant », c'est d'apprendre les chorégraphies de Steve Bolton. « Il ne faut pas se tromper dans les mouvements et bien paraître à côté de danseuses et danseurs professionnels. » Tout un défi, plus que le texte et le chant pour l'interprète qui a une voix naturellement juste.

Une Mamma féministe ?