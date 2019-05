OFFTA: un peu plus près

Jean Siag

La Presse La Presse Suivre @jeansiag La direction de l'OFFTA poursuit son objectif de créer des espaces de rencontre et de dialogue entre artistes et spectateurs. Voici six des projets de théâtre et de danse qui seront livrés au public montréalais dès ce soir.

Capitalisme tardif Un an après la sortie de son roman Manuel de la vie sauvage, l'acteur et metteur en scène Jean-Philippe Baril Guérard monte sur scène avec ce spectacle solo où il nous présente « la fin du monde comme une opportunité d'affaires ». « Il détourne la forme du TED Talk pour confronter le spectateur au phénomène de marchandisation, nous résume le directeur artistique de l'OFFTA, Vincent de Repentigny. On retrouve la plume de Jean-Philippe, acerbe et juste dans la critique. » À l'Édifice Wilder, les 24 et 25 mai OFF.Radio

Agrandir OFF.Radio

Ce projet de baladodiffusion sera animé quotidiennement par l'auteure et comédienne Catherine Chabot (Lignes de fuite, Table rase) en direct du Monument-National (devant public). Tous les soirs, un thème sera abordé avec des invités : le travail, la météo, l'art et l'enfance, l'économie et le sensible sont au programme. Quelques-uns des créateurs de cette édition feront partager leurs expériences. Un repas sera servi tous les soirs lors de l'enregistrement. Au Monument-National, du 27 au 31 mai Se la jouer

Agrandir Se la jouer

Ce projet ludique de Sibylle Peters est né en Angleterre avec pour objectif d'interroger le rapport entre l'art et l'enfance, nous explique Vincent de Repentigny. Il s'agit de piger une carte (parmi 36) représentant l'oeuvre d'un artiste reconnu et d'interpréter son contenu. « Le but est de devenir l'artiste le temps d'une partie. Par exemple, il y a une carte avec John et Yoko dans un sac [Bagism] ; le public est invité à faire pareil pour observer la réaction des gens. » À l'extérieur (place de la Paix et place des Fleurs-de Macadam), du 24 mai au 1er juin At the End Everybody's Fucking !

Agrandir At the End Everybody's Fucking !

Le jeune metteur en scène de Québec Olivier Arteau, qui vient de présenter Antigone au Trident et qui est actuellement artiste en résidence au Théâtre d'Aujourd'hui, aborde le thème de la peur dans un théâtre d'images où il témoigne du « mutisme qui nous empêche de désobéir collectivement ». « L'inaction » est représentée par des masques et des objets hétéroclites. La pièce est présentée en programme double avec Poneyboyz de la chorégraphe Audrée Lewka. Aux Écuries, les 30 et 31 mai Sunrise Commitment

Agrandir Sunrise Commitment

Ce duo dansé a été créé par la chorégraphe québécoise Erin Hill au cours d'une année où elle a assisté tous les matins au lever du soleil. C'est dans cet esprit qu'elle convie les (courageux) spectateurs à 4 h du matin pour voir sa pièce Sunrise Commitment, interprétée par les danseuses Kelly Keenan et Rebecca Rehder, aux aurores. « C'est une façon d'explorer le gigantesque, symbolisé par le lever du soleil, qui est l'apothéose de ce moment où tout se révèle », analyse Vincent de Repentigny. Dans un lieu secret, les 1er et 2 juin Good Boy

Agrandir Good Boy