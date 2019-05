Retour vers le Futur, le musical

Le spectacle sera créé au Manchester Opera House, en Angleterre, en février 2020, à l'occasion du 35e anniversaire de la sortie de la comédie culte. Par la suite, la comédie musicale prendra l'affiche dans le West End à Londres, l'été suivant.

La musique est signée Alan Silvestri, le compositeur de la trilogie réalisée par Robert Zemeckis. Selon Playbill, on pourra entre autres se trémousser sur des classiques de Chuck Berry et Huey Lewis and the News, dont Johnny B. Goode et The Power of Love.

La mise en scène a été confiée à John Randon (Urinetown, Jerry Springer - The Opera).

Le livret est adapté du scénario original écrit par Zemeckis et Bob Gale, les cocréateurs de la trilogie au cinéma.

Le rôle de l'étudiant Marty McFly, créé par Michael J. Fox a été confié à l'acteur anglais Olly Dobson (Matilda dans le West End) ; tandis que celui de l'excentrique professeur Emmett (« Doc ») Brown, joué par Christopher Lloyd au grand écran, n'a pas encore été attribué.

On peut avancer que la comédie musicale, si la critique britannique lui est favorable, prendra le chemin de Broadway quelque part en 2020, 2021...

(Source : PLaybill. Broawayworld.com)