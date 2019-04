Échos de scène

Danse : The Propelled Heart Du 30 avril au 4 mai Au Théâtre Maisonneuve Voix-à-corps Convoquez sur scène les lignes parfaites des graciles danseurs de l'Alonzo King Lines Ballet et la voix unique de l'interprète Lisa Fischer, connue notamment comme choriste des Rolling Stones et pour son album So Intense, et vous obtenez une rencontre unique, quasi fusionnelle, entre le chant et les corps en mouvement. C'est la première fois que la compagnie de San Francisco, dirigée par le chorégraphe Alonzo King dont la signature allie technique classique et contemporanéité, sera de passage à Montréal, à l'invitation de Danse Danse. Pièce pour 12 danseurs, The Propelled Heart promet de toucher droit au coeur. À voir et à entendre. https://www.dansedanse.ca/fr Danse : Pour Du 1er au 3 mai À l'Agora de la danse Pour, une dernière fois

Agrandir Pour revient à Montréal après avoir voyagé un peu partout dans le monde. PHOTO DAINA ASHBEE, FOURNIE PAR L'AGORA DE LA DANSE

Depuis sa création en 2016 à La Chapelle, la pièce Pour (comme « verser » en anglais), de Daina Ashbee, a beaucoup voyagé. Programmée au FTA en 2017, Pour a été présentée entre autres à Paris, Barcelone, Prague, Helsinki et Bruxelles, et finira selon toute vraisemblance son cycle de vie à Montréal, à l'Agora, cette semaine. Si la chorégraphe s'est inspirée du cycle menstruel des femmes dans son processus créatif, c'est pour mieux explorer leur force et leur vulnérabilité, dans une pièce sombre parsemée de traits de lumière. Une dernière chance de voir cette oeuvre forte, par une jeune chorégraphe considérée comme l'une des plus prometteuses de sa génération. https://agoradanse.com/ Théâtre en balado : l'Agora du Quat'Sous...

Agrandir James Hyndman et Évelyne de la Chenelière dans la pièce Scènes de la vie conjugale, au Théâtre de Quat'sous. PHOTO YANICK MACDONALD, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE QUAT'SOUS

En marge de la production de Scènes de la vie conjugale, le directeur artistique du Quat'Sous, Olivier Kemeid, reçoit « en toute intimité » le trio d'artistes Evelyne de la Chenelière, James Hyndman et Stéphane Lépine pour discuter de l'oeuvre d'Ingmar Bergman. Accompagnés au piano par Laurier Rajotte, ils se confient aussi sur leur vision du couple, de la famille et du sentiment amoureux. Le balado est en ligne sur le site du Quat'Sous. Pour écouter le balado : http://www.quatsous.com/agora/episode-5/ Opéra : Carmen à l'écran

Agrandir L'Opéra de Montréal a annoncé la captation de sa prochaine production de Carmen, mise en scène par Charles Binamé (notre photo). PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

Avec entre autres le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, l'Opéra de Montréal a annoncé la captation de sa prochaine production de Carmen, mise en scène par Charles Binamé, qui prendra l'affiche de la Place des Arts samedi. Il y aura donc une retransmission du célèbre opéra de Georges Bizet un peu partout dans la province, « chez plusieurs diffuseurs pluridisciplinaires à une date ultérieure », se réjouit la direction de l'Opéra de Montréal. « Nous croyons que tous les Québécois vont être intéressés par cette production, estime Patrick Corrigan, directeur général de l'Opéra de Montréal. Nous sommes fiers de pouvoir en faire profiter les Québécois, peu importe leur lieu de résidence. » L'Opéra de Montréal fournira plus de détails concernant ce projet pilote au cours des prochaines semaines. Festival Territoires de paroles Jusqu'au 11 mai Au Théâtre Prospero

Agrandir Le metteur en scène Christian Lapointe fait partie de la soirée d'ouverture de Territoires de paroles, au Prospero. PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

La troisième présentation du Festival Territoires de paroles débute ce soir au Prospero. Durant 12 jours, les amateurs de découvertes théâtrales pourront entendre les premières ébauches de textes inédits, sous le regard d'artistes de l'avant-garde, et aussi participer à des soirées festives. La soirée d'ouverture met à l'honneur l'auteur haïtien Guy Regis Jr, avec des mises en lecture de deux de ses textes, livrés par deux groupes d'étudiants en jeu ; le premier de l'École nationale de théâtre du Canada, et l'autre de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Les programmes de cette soirée sont orchestrés Frédéric Dubois et Christian Lapointe. https://theatreprospero.com Théâtre étudiant : Ma chambre froide Du 3 au 11 mai Au Théâtre Rouge du Conservatoire

Agrandir Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal présentent Ma chambre froide, une pièce de l'auteur et metteur en scène français Joël Pommerat, sous la direction d'Alice Ronfard (notre photo). PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE