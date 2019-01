Échos de scène: Gilles Renaud à Paris et La Queens' en surface

Luc Boulanger

Gilles Renaud dans une pièce de Wajdi Mouawad à Paris Au printemps, Gilles Renaud partira à la conquête de Paris! En mai et juin prochains, le comédien défendra la nouvelle pièce mise en scène par Wajdi Mouawad, Fauves, au Théâtre de la Colline, l'une des plus importantes scènes nationales en France. L'ex-interprète de Jacques Berthier dans Mémoires vives, immense acteur qui a triomphé l'automne dernier dans Bonjour, là, bonjour de Michel Tremblay, s'installera à Paris en février, «pour au moins quatre mois», a-t-il confié à La Presse. «J'ai hâte de partir, dit-il. Je vais répéter trois mois avec 11 autres interprètes d'origines et de cultures diverses. Parmi eux, il y a un autre Québécois, le comédien Hugues Frenette. La première a lieu le 9 mai et on termine à la fin juin.» Rappelons qu'au début des années 90, Gilles Renaud a enseigné au créateur d'Incendies, à l'École nationale de théâtre du Canada. En 1997, le professeur avait été de la création de la pièce de son ex-étudiant en jeu, Littoral, pour le Théâtre Ô Parleur à Montréal. Comme quoi Wajdi Mouawad n'oublie pas ses amis québécois... En plus de 50 ans de carrière, c'est la première fois que ce vétéran des planches participe à une création dans la Ville Lumière. En 1979, M. Renaud avait joué à Paris (et ailleurs en Europe), mais dans la tournée de la production québécoise À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, avec Rita Lafontaine, Monique Mercure et Sophie Clément. Outre Fauves, Mouawad prépare un autre projet théâtral, en duo avec le musicien Arthur H. Le spectacle a pour titre Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Il sera créé à la mi-novembre, également à La Colline. Le site du théâtre parle d'une tragicomédie sur un interprète «au seuil de la cinquantaine, apprécié du public et des médias, respecté du milieu de la chanson, mais qui tente de ne pas sombrer dans l'amertume». Arthur H. (Higelin) signe la musique. Il sera sur scène avec la Québécoise Marie-Josée Bastien, ainsi que Gilles David, Jocelyn Lagarrigue, Patrick Le Mauff et Sara Llorca.

Agrandir La Queens' Photo fournie par la production

On a vu: La Queens': un drame en surface Il y avait beaucoup de potentiel avec la nouvelle pièce de Jean-Marc Dalpé, La Queens', à l'affiche à La Licorne. Et pas seulement parce que la réalité des francophones hors Québec refait surface dans l'actualité. Malheureusement, le dramaturge effleure trop de thèmes, sans en approfondir aucun; et il passe à côté de son drame. La scène se passe l'hiver, dans un bled perdu et polaire, au bord d'une route du nord de l'Ontario, près de Timmins. La mère de Sophie (Dominique Quesnel, extraordinaire!), tenancière de La Queens, vient de mourir. Elle laisse son «motel-hôtel», fleuron de la région, à ses deux filles en parts égales. Si Sophie veut conserver La Queens, sa soeur veut vendre au plus vite son héritage. Comment régler ce dilemme cornélien? Entre la tenancière de l'hôtel et la pianiste de concert qui fait une carrière internationale (Marie-Thérèse Fortin, pas assez utilisée), il y a un tel fossé (culturel, social) que ces deux femmes semblent nées sur deux planètes différentes. L'autre hic, c'est qu'elles ne se croisent jamais dans la pièce afin de crever l'abcès familial. La pianiste a dépêché sa fille (Alice Pascual, peu convaincante) et les personnages ne se parleront... qu'au téléphone. Si encore les rôles secondaires étaient crédibles, on pourrait pardonner cette absence de confrontation et les carences du texte et de la mise en scène. La pièce vaut le détour pour la performance de Quesnel et de Fortin, deux actrices d'exception. À La Licorne, jusqu'au 23 février.

Agrandir Jean-Marc Dalpé Photo André Pichette, archives La Presse

Improvisation théâtrale: Dalpé à l'honneur Jean-Marc Dalpé sera à l'honneur des soirées d'improvisation de La Licorne autour d'un dramaturge maison. Après Catherine Léger et Fabien Cloutier l'automne dernier, ce sera au tour de Dalpé de faire l'objet d'une soirée Dans la tête de... Le maître de jeu Simon Boudreault et les acteurs-improvisateurs (Marie-Josée Bastien, Sophie Cadieux, Nicolas Michon, Jean-François Nadeau et Luc Senay) doivent lire trois oeuvres de Dalpé afin de s'imprégner de l'univers de l'auteur de Trick or Treat. François Archambault, Pierre-Michel Tremblay et Jean-Philippe Lehoux sont les prochains auteurs qui seront en vedette. À La Licorne, le 4 février à 19 h.

Agrandir Bach du chorégraphe Rodrigo Pederneiras par la compagnie Grupo Corpo photo José Luiz Pederneiras, fournie par la production

Danse: Souffle brésilien Pas le choix de dégourdir corps et esprit devant le souffle contagieux de Grupo Corpo, la troupe de danse emblématique du Brésil (22 danseurs), fondée il y a déjà 40 ans, qui passe par Montréal à l'invitation de Danse Danse. Corps ondulatoires, exubérance, flot ininterrompu de mouvements, affirmation d'une identité aborigène et de la diversité qui tisse ce pays qu'est le Brésil seront au rendez-vous dans ce programme double, Bach et Gira. La première pièce, qui a triomphé lors de sa création, visite l'univers baroque du compositeur, alors que la seconde s'inspire de rituels afro-brésiliens - notamment les rites de la religion umbanda - sur fond de musique fusion. De quoi faire fondre un peu la neige. Du 23 au 26 janvier, au Théâtre Maisonneuve. La compagnie reviendra ensuite au Québec, après un détour par Brooklyn, le 5 février au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.

Agrandir Basse-Ville avec Jean-Denis Beaudoin, Charlotte Aubin et Katrine Duhaime photo fournie par la production