Échos de scène: une seconde pièce sur Pauline Julien et Gérald Godin

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

«La beauté des mots» de Pauline Julien et de Gérald Godin

Deuxième pièce de la saison théâtrale portant sur la relation entre Pauline Julien et Gérald Godin, Je ne te savais pas poète a été coécrite par Rose-Anne Déry, qui joue aussi Pauline, et Laury Huard, l'interprète de Gérald. Le texte se base largement sur la correspondance entre ces deux artistes nationalistes, en plus de poèmes et de chansons.

«On utilise aussi quelques lettres inédites trouvées aux Archives, note Rose-Anne Déry, qu'on a vue dans Table rase et Le terrier. Je chante deux fois parce qu'on ne peut pas dissocier Pauline de la chanson, mais nous avons deux musiciens [Étienne Thibeault et Yves Morin] sur scène pour créer une ambiance musicale inspirée de Pauline et de son époque.»

Les artisans de la pièce, dont le metteur en scène André-Luc Tessier, nous proposent leur lecture d'une histoire d'amour, celle de deux artistes plus grands que nature. Deux géants encore actuels dans leurs propos.

«C'est extrêmement vivant. Leurs lettres se répondent comme des dialogues parfois. Ça respecte la chronologie des événements. On a exploré le récit amoureux, même si on aborde la politique parce que les deux étaient très impliqués. On a voulu mettre la beauté des mots de l'avant. On n'essaie pas d'imiter Pauline ou Gérald. Ça reste très sobre. Ce qu'ils s'écrivent résonne encore pour les jeunes aujourd'hui.»

Je ne te savais pas poète est présentée au Studio d'Espace Libre jusqu'au 22 décembre.

Financement: Soifs de Marie-Claire Blais adapté à la scène

Le Fonds national de création du Canada appuiera financièrement Denis Marleau et Stéphanie Jasmin pour Soifs Matériaux, leur adaptation théâtrale de Soifs, premier livre du cycle romanesque de Marie-Claire Blais. Les créateurs feront appel à 22 interprètes dans «une grande forme scénique accordant une place importante à la musique et aux images». À sa première année, le Fonds national de création a investi un total de 2,9 millions de dollars dans 19 projets. Au Québec, le soutien financier va également à: Frontera de Dana Gingras, Danse Mutante de Mayday, Eve 2050 de Van Grimde Corps Secrets, The Hockey Sweater: A Musical du Centre Segal, Le reste vous le connaissez par le cinéma de Carte Blanche, The Storyville Mosquito de Kid Koala et Unikkaaqtuat des 7 doigts.