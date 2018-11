Échos de scène: Ariane Castellanos dans Temps zéro

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

En vedette: Ariane Castellanos

On l'a vue dans Hubert et Fanny, Unité 9 et Mémoires vives. Elle sera dans la nouvelle série du Club illico, Les honorables, dès janvier. Ariane Castellanos se plaît toujours à jouer sur les planches. La voici dans Temps zéro, un road trip de Marc-André Brunet, dans une mise en scène de Charles Dauphinais, traçant un portrait fidèle et sans fard de la jeune génération actuelle.

«Le public cible était au départ les ados, mais c'est un show d'adultes, dit-elle. On a tous vécu un questionnement identitaire quand on était jeunes. Quelle est notre place dans la famille, à l'école, dans la vie? Ce sont ces questions-là qu'on aborde. La famille, dans la pièce, est d'ailleurs importante et plutôt traditionnelle. Les choses n'ont pas changé tant que ça à ce niveau.»

La comédienne y interprète Annie, une jeune femme contestataire qui est, elle aussi, partie en road trip. Délaissant le confort du foyer, le personnage principal, Dan, et elle repartent à zéro ensemble. Amour ou amitié?

«Elle peut défendre le monde entier, mais quand vient le temps de parler d'elle, elle se referme. Dan et Annie se rencontrent et font un bout de chemin ensemble. Face au sentiment amoureux, toutefois, les jeunes restent pris dans de vieux patterns. Mais on se questionne là-dessus dans la pièce, même s'il n'y a pas de réponse évidente. Même pour de plus vieux couples d'ailleurs, comme les parents de Dan.»

Temps zéro est présentée à la salle Fred-Barry jusqu'au 1er décembre.

À Québec: M.I.L.F.

La plus récente pièce de la poète, actrice et dramaturge Marjolaine Beauchamp, M.I.L.F., est présentée au Québec après avoir été créée à Ottawa l'an dernier. C'est le Théâtre Périscope de Québec qui la met à l'affiche dès la semaine prochaine. Pierre Antoine Lafon Simard y dirige Marjolaine Beauchamp, Geneviève Dufour et Catherine Levasseur-Terrien. Un texte à trois personnages, cru et engagé, sur la maternité et la sexualité, qui n'est pas sans faire penser à la célèbre pièce Les fées ont soif de Denise Boucher, qu'on vient de revoir au Rideau Vert.

M.I.L.F. est présentée au Périscope du 27 novembre au 1er décembre.