Belles-soeurs en route vers Broadway

Après le Canada, les chances de voir Germaine Lauzon sur Broadway n'ont jamais été aussi bonnes. Le Fonds Capital Culture Québec (FCCQ) annonce un investissement de 450 000 $ afin qu'Andy Nulman et sa compagnie fassent rayonner Belles-soeurs, The Musical à l'étranger.

Pour ce faire, le producteur montréalais va mettre sur pied une nouvelle équipe artistique, qu'il veut entièrement féminine, de la metteure en scène à la scénographe. Ensuite, le projet sera présenté aux producteurs new-yorkais.

Si Nulman a le feu vert de ces derniers, la FCCQ s'engage à investir jusqu'à 2,5 millions pour la création du musical, sur un budget estimé à 9,5 millions.

Lancé en 2011, le FCCQ a déjà appuyé la tournée australienne de Cavalia, en 2013, et investi dans la présentation de l'opéra Another Brick in the Wall à Cincinnati.