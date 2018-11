L'avalée des avalés brûle les planches à Paris

Dont acte. Après une lecture publique au Festival international de la littérature (FIL) à Montréal en 2016, L'avalée des avalés, version théâtre de poche (décor minimal, trois comédiens), a pris la route pour l'OFF festival d'Avignon l'été dernier, où il n'est pas passé inaperçu, récoltant des commentaires élogieux à la radio, dans la presse écrite et les sites spécialisés. «Immense écrivain» pour Le masque et la plume (incontournable émission de critique théâtrale depuis plus de 50 ans), «étonnant voyage» pour L'Humanité ou «formidables comédiens» pour Le Figaro, dont Sarah Laurendeau (Bérénice) qui dévore littéralement les planches, aux côtés de Benoît Landry (le frère) et de Louise Marleau (la mère). Sans oublier le magazine Télérama, qui l'a inscrit dans sa liste des spectacles à voir cet automne, un coup de pouce plus qu'appréciable, alors que la pièce est à l'affiche à Paris jusqu'au 8 décembre.

L'accent? «Un plus»

Ce n'est certes pas la première percée de Réjean Ducharme dans l'Hexagone. Rappelons que le plus énigmatique des auteurs québécois a publié ses premiers livres chez Gallimard, dès 1966, frôlant même le prix Goncourt. Ludovic Michel, producteur aux Déchargeurs, précise à ce sujet que la France a depuis longtemps «accaparé» Ducharme, au point que «pour beaucoup, il est un auteur français», même si, selon lui, les médias de l'Hexagone ont souligné sa mort un peu trop discrètement l'an dernier.

On se demande, néanmoins, si ce chef-d'oeuvre de Ducharme, adapté pour la toute première fois au théâtre, peut encore résonner en 2018 pour le public français. Lorraine Pintal, elle, n'en doute pas. Outre la force des thèmes abordés (fureur de vivre, rejet du monde des adultes, identification à la mère), L'avalée des avalés reste un monument de littérature, unique en son genre, et donc universel, intemporel.