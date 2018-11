Échos de scène: Claude Poissant s'attaque à Bonjour, là, bonjour

Humour: 2018 revue et corrigée

Pour son spectacle de fin d'année, 2018 revue et corrigée, le Rideau Vert propose aussi un nouvel horaire durant le temps des Fêtes, avec des matinées tous les jours entre Noël et le jour de l'An. C'est la comédienne et auteure Natalie Lecompte qui dirige l'édition 2018, avec entre autres Suzanne Champagne.

Au Rideau Vert, dès le 27 novembre.

Reprise: Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie»

Créée par le Nouveau Théâtre expérimental et Espace Libre, à l'été 2017, Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie», est présentée en rappel cet automne. La pièce signée Alexis Martin est mise en scène par Daniel Brière et Geoffrey Gaquère. Dans la distribution, on retrouve les excellents Pierre Lebeau et Josée Deschênes, dans la peau du célèbre ex-maire de Montréal et de sa douce moitié.

À Espace libre, du 27 novembre au 15 décembre.

Prix: Stéphanie Jasmin honorée

La plus prestigieuse distinction en théâtre au Canada, le prix Siminovitch, est attribuée cette année à Stéphanie Jasmin. Codirectrice artistique d'UBU, avec Denis Marleau, Mme Jasmin est conceptrice spécialisée en arts visuels, en vidéo et en nouvelles technologies. Elle a signé la conception vidéo d'une trentaine de spectacles, concevant la scénographie de la moitié d'entre eux, en plus de cosigner la mise en scène avec Marleau. Stéphanie Jasmin recevra 75 000 $ et le scénographe Max-Otto Fauteux, qu'elle a choisi comme protégé, recevra 25 000 $.

En ligne: Le meilleur de la Comédie-Française

Molière, Corneille, Feydeau, Marivaux. Une cinquantaine des meilleurs spectacles avec la troupe française sont offerts sur le site ina.fr. On y trouve autant des classiques du répertoire défendus par des interprètes tels qu'Isabelle Adjani, Michel Aumont, André Dussollier ou Jean-Paul Roussillon, mais aussi des productions plus récentes, comme Les Damnés dirigé par Ivo Van Hove et créé en 2016 dans la Cour d'honneur du Palais des papes à Avignon.

