Échos de scène: Le dire de Di au Prospéro et la LNI fait son cinéma

Impro: La LNI fait son cinéma

Après les classiques du répertoire, la Ligue nationale d'improvisation (LNI) s'attaque au cinéma cet automne. À partir d'une idée de François-Étienne Paré et d'Étienne St-Laurent, avec la collaboration de la critique et cinéphile Helen Faradji, les comédiens du Théâtre de la LNI regroupés en équipe se partageront les univers de 10 cinéastes, dont Almodóvar, Kubrick, Hitchcock, Xavier Dolan et les frères Coen... Le thème: Comment des codes esthétiques du 7e art peuvent-ils être transposés au théâtre? Parmi les fidèles interprètes qui font partie de cette «création en direct», le trio Réal Bossé, Salomé Corbo et Pier-Luc Funk.

À Espace Libre, du 31 octobre au 10 novembre.

Danse: Solo 70 à Ottawa

Solo 70, «l'ultime» pièce de Paul-André Fortier, est présentée à Ottawa, jeudi et vendredi, afin de souligner les 40 ans de créations et les 70 ans du chorégraphe montréalais. Fortier est accompagné sur scène par la guitariste Jackie Gallant et le comédien Étienne Pilon. Les textes sont signés Étienne Lepage, et la scénographie par l'artiste est de Marc Séguin.Au Centre national des Arts, les 25 et 26 octobre.

Prix: Martin Faucher lauréat

L'École nationale de théâtre a dévoilé hier les deux lauréats du prix Gascon-Thomas 2018. Il s'agit de l'acteur David Fox et du metteur en scène et directeur artistique du FTA Martin Faucher. Chaque année, l'École remet ce prix à deux artistes canadiens (un francophone et un anglophone) en reconnaissance de leur contribution pour renouveler le théâtre au pays. «En posant des questions difficiles, en proposant de nouvelles façons de créer et de travailler ces artistes sont des leaders et des innovateurs», écrit-on dans le communiqué.