Échos de scène: Actoral: les choix de Danièle de Fontenay

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Actoral: les choix de Danièle de Fontenay

La directrice de l'Usine C, Danièle de Fontenay, nous présente quelques incontournables de la 3e Biennale des arts et des écritures contemporaines parmi des propositions de Belgique, de France, des Pays-Bas et du Canada. Cette collaboration avec Actoral-Marseille propose aux chercheurs d'inédit une quinzaine de spectacles, des expositions et quelques fêtes bien rythmées.

Actoral, du 23 octobre au 3 novembre à l'Usine C.

Dave St-Pierre et Alex Huot

Fléau, le 27 octobre de 16 h à 21 h

«Dave est rendu ailleurs maintenant, note la directrice de l'Usine C. C'est davantage une performance teintée par les arts visuels, parce qu'Alex est un artiste plasticien. C'est très beau, ce qu'ils ont fait.»

Geneviève et Matthieu

L'opéra d'or, les 26 et 27 octobre à 21 h 30

«Ils sont de retour, nos sympathiques amis de Rouyn. Ils jouent avec les mots comme avec les images. Geneviève et Matthieu nous accrochent toujours un sourire au visage. Et évidemment, ça parle d'opéra.»

Malika Djardi

Sa prière, le 24 octobre à 19 h

«C'est une pièce très intéressante et belle sur un dialogue entre une mère, musulmane croyante, et sa fille. Il y a un aspect documentaire au projet qui parle beaucoup de rituels.»

Hubert Colas

Désordre, les 30 et 31 octobre à 20 h

«On ne peut pas ne pas parler du plus récent spectacle d'Hubert [directeur d'Actoral-Marseille]. Comme toujours, il nous propose un voyage vers l'intime, mais tourné vers le monde, le chaos du monde et ce qui peut toujours nous unir comme êtres humains.»

Miet Warlop

Ghost Writer and the Broken Hand Break, le 2 novembre à 21 h 30 et le 3 novembre à 19 h 30

«C'est sa première visite à Montréal, mais la Belge Miet Warlop est très connue en Europe où elle fait plusieurs tournées. Cette chorégraphie très visuelle a été présentée l'an dernier à Actoral-Marseille.»

Théo Mercier et Streven Michel

Affordable Solution for Better Living, le 2 novembre à 20 h et le 3 novembre à 18 h

«Voilà deux Français très innovateurs! Dans un mélange de danse et de théâtre, ils se moquent du modèle IKEA dans une société très standardisée où le corps doit répondre au mode d'emploi.»