Humoristes à suivre cet hiver

Sur scène

Mike Ward s'installera au Club Soda pour une vingtaine de dates à partir du 8 février afin de présenter Noir, son cinquième spectacle solo en carrière. Le controversé humoriste promet d'aborder sans tabou des sujets plus sérieux et sombres que jamais (suicide, agressions sexuelles, dépression, racisme, alcool et menaces de mort adressées à Guy Nantel). De son côté, Guillaume Wagner change de cap avec Du coeur au ventre (8 mai au Théâtre Outremont), en proposant selon ses propres dires un troisième spectacle moins pessimiste et cynique que les précédents et résolument tourné vers l'avenir. Ayons un oeil sur deux petits nouveaux qui présenteront quant à eux leur premier one-man-show: Mehdi Bousaidan et Yannick de Martino.

À la télé

V proposera à partir du 28 janvier une toute nouvelle émission consacrée au stand-up, L'Open Mic de..., présentée du lundi au jeudi à 21 h. Lors de chaque épisode de 30 minutes, un humoriste vedette invitera six de ses confrères préférés afin de les faire connaître au public. Le premier artiste à se prêter au jeu sera Rachid Badouri. Une dose quotidienne d'humour qui devrait permettre de découvrir une cinquantaine d'humoristes au petit écran.