Jean-François Baril: pour ou contre

LES JEUX DE SOCIÉTÉ DANS LES PARTYS

Réponse : POUR

Chez nous, on joue tellement à plein de jeux ! Il y a un nouvel engouement pour les jeux de société, d'ailleurs. Il s'agit juste de trouver LE bon jeu de party, celui qui va cadrer avec ta « gang ». Je trouve que ça permet des rapprochements, car ça nous tient loin de notre téléphone. J'ai créé Connexion pour que les gens apprennent à se connaître les uns et les autres. Plusieurs des questions sont donc propices à l'anecdote.

LES VOEUX DE « BONNE ANNÉE » APRÈS LE 15 JANVIER

Réponse: CONTRE

À un moment donné, ça s'étire ! Et on ne sait plus à qui le dire ou ne pas le dire. Et ça fait juste créer des malaises. C'est même généreux de laisser 15 jours : je dirais gros maximum 10 jours. Et sincèrement, ça devrait être réservé à des proches.

LES RÉSOLUTIONS DE FIN D'ANNÉE

Réponse: POUR

Nous faisons un jeu chez moi... Chaque fin d'année, nous écrivons deux événements qui nous ont marqués positivement dans la dernière année. Parce qu'on a tendance à ne voir que le négatif et à penser qu'on a eu une mauvaise année. Or, dans les faits, dans notre famille, nous avons de belles vies. Ça permet aussi d'apprendre ce qui est important dans la vie des autres, puisque nous nous lisons nos événements. Et aussi, on écrit une chose que nous souhaitons réaliser ou changer dans la prochaine année.

PLUS D'INTERVENTIONS PARLÉES DANS LES RADIOS PRIVÉES

Réponse: POUR

Je pense que si tu veux te démarquer comme station, si tu veux qu'on s'attache à ta station, c'est grâce aux humains qui sont derrière le micro. Les individus, les propos qu'ils tiennent, c'est ça qui va créer le sentiment d'appartenance et faire que tu ne seras pas une girouette d'un sondage à l'autre. Alors, oui, je pense que pour fidéliser un auditeur, ça prend plus de « bla-bla ».

DIFFUSER BABY IT'S COLD OUTSIDE À LA RADIO

Réponse: POUR

C'est un classique de Noël, qui a été créé il y a des années. Quand je l'entends, je ne vois pas l'image du violeur en arrière. Je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. À un moment, il y a une limite à être plus vertueux que la vertu. Parce qu'à ce compte-là, nous pourrions sortir tous les sketchs des Cyniques et de RBO et commencer à nous insurger. Mais ça n'a pas d'allure ! Peut-être que si ça sortait aujourd'hui, ce serait fait différemment. Mais ça reste des classiques de leur époque.

LES JEUX-QUESTIONNAIRES À V

Réponse: POUR

Au Québec, nous aimons ça, jouer. Je m'en aperçois avec mon jeu : on a vendu 5000 exemplaires en deux semaines ! C'est fou, le nombre de jeux qui se créent et se vendent ici. À la télé, ils ont beau vouloir se réinventer, il suffit de regarder les cotes d'écoute de La poule aux oeufs d'or, du Tricheur ou de La guerre des clans à une époque : ces émissions-là « scorent », et elles « scorent » en direct. Parce que de nos jours, on cherche à avoir des téléspectateurs en direct. Et les « quiz », c'est rare qu'on les regarde en rattrapage...