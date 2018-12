Virginie Fortin, l'humoriste qui a fait du bruit cet automne

Dans la peau de l'attachante Anaïs, soeur bipolaire d'Isabelle (Évelyne Brochu), la comédienne a encore une fois su séduire le public dans la deuxième saison de la série Trop, diffusée sur les ondes de Radio-Canada (la troisième saison sera d'ailleurs mise en ligne au printemps 2019 sur Tou.tv).

Sur scène, elle a présenté en grande première le 8 novembre dernier Du bruit dans le cosmos, son tout premier spectacle solo. Virginie Fortin a conquis la critique avec cette production pleine d'esprit, aux textes aussi drôles que bien ficelés.

L'artiste a ainsi offert un des meilleurs spectacles d'humour de l'automne, en plus de piloter sa propre émission de télé, L'heure est grave, qu'elle coanime avec l'humoriste Guillaume Girard à Télé-Québec. Dans le cadre de ces deux projets, Virginie Fortin a pu compter sur le soutien de Philippe Cigna (Sèxe illégal), son auteur et conjoint des six dernières années.

Son coup de coeur de l'année

Ce que je te donne ne disparaît pas, de Stéphanie Boulay

«Cet album, c'est beau, c'est doux, c'est brillant, c'est touchant, plein de vulnérabilité et de force en même temps. Quand elle est venue interpréter Ta fille à L'heure est grave, j'ai pleuré pendant le soundcheck, alors à l'enregistrement, j'essayais de ne pas écouter pour ne pas scrapper mon maquillage!»