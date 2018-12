Guy Nantel: pour ou contre

Même si Nos droits et libertés est en compétition dans la catégorie Spectacle d'humour de l'année, Guy Nantel ne participera pas au 20e gala Les Olivier, le 9 décembre. Et ce n'est pas lié au fait que son sketch avec Mike Ward a été refusé par le gala en 2016, mais tout simplement parce qu'il n'aime pas le concept de cette soirée. Voilà!

Les galas

Contre

«Moi, je ne serai pas au gala Les Olivier. Je n'ai jamais été à l'aise avec le concept, j'aime pas l'ambiance des tapis rouges. J'aime pas non plus qu'on donne l'illusion au public qu'on est une belle grande famille où tout le monde s'aime alors que, dans la réalité, chaque fois que je rencontre des artistes, la conversation dérive presque inévitablement à déblatérer contre les autres.»

Être jugé par le public

Pour

«Il y a beaucoup de politique dans les galas. Les gens qui votent - gérants, producteurs, humoristes - sont souvent en conflit d'intérêts. Si le show sur lequel tu votes est meilleur que celui de ton ami, y'a de grandes chances que tu votes pour ton ami. Personne ne veut changer la façon de voter. J'ai déjà proposé que ce soit une cinquantaine de spectateurs maniaques d'humour, de partout au Québec, qui votent pour tous les spectacles de l'année. Le vote serait impartial et finalement, c'est les gens pour qui on fait les spectacles qui voteraient.»

L'humour de taverne de Lise Dion

Pour

«Je suis pour toutes les sortes d'humour, en autant qu'elles trouvent leur public. Ça inclut l'humour de taverne. J'ai moi-même des blagues grivoises. Je n'ai pas vu le dernier spectacle de Lise Dion, mais si ses blagues de taverne trouvent un public et font rire, même si toi, en tant que critique et grand intellectuel, ça ne te fait pas rire, tu as le devoir de dire: "Moi, ça ne m'amuse pas, mais des gens se tapaient sur les cuisses dans la salle." Car on fait notre spectacle d'abord pour notre public.»

Les voitures électriques

Pour

«J'entends dire que la voiture électrique est pas plus verte que celle au pétrole. Je comprends que les personnes qui disent ça veulent qu'on favorise le transport en commun, mais l'effet pervers de ça, c'est que les gens qui ont une auto à essence se disent que c'est pas la peine de changer puisque c'est pas plus vert. En réalité, les voitures électriques sont définitivement plus vertes dès qu'elles ont dépassé 50 000 km, soit deux ou trois ans après l'achat.»

Aider les Franco-Ontariens

Pour

«Totalement pour! C'est un devoir du Québec de protéger non seulement le français sur son territoire, mais aussi de faire de l'influence politique en faveur de tous les francophones du Canada qui sont nos frères, tout en habitant une autre province que la nôtre. Ils sont du même peuple que nous.»

Se produire en Arabie saoudite

Contre

«Le Cirque du Soleil est-il légitime de s'y produire? Si on arrête de faire des spectacles là où on n'est pas d'accord, y'a plein d'endroits où on n'ira plus. Le comportement de l'Arabie saoudite est d'une écoeuranterie et d'une hypocrisie inacceptables, mais les artistes ne sont pas des politiciens. Cela dit, moi, je n'irais pas faire un show en Arabie saoudite. Je me sentirais hypocrite d'aller faire la morale sur les religions ou l'éthique avec le genre d'humour que je fais et mal à l'aise d'encourager le royaume puisque c'est lui qui invite.»