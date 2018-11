Sugar Sammy de l'Hexagone au pays de l'Oncle Sam

Sugar Sammy a la bougeotte. Alors que sa notoriété est en train d'exploser en France avec sa participation à la populaire émission La France a un incroyable talent, il annonce déjà qu'il reprend la route vers de nouveaux horizons afin de tâter le terrain pour sa prochaine aventure. L'humoriste avait déjà fait quelques dates en 2017 chez nos voisins américains et ne désire pas attendre plus longtemps pour remonter sur scène et taquiner le public du pays de Donald Trump.

«Avant 2012, je passais beaucoup de temps aux États-Unis. Mais quand ça a décollé au Québec, j'ai mis un peu de côté les marchés internationaux. Je ne voulais pas attendre un autre cinq ans pour y retourner et préparer un nouveau marché après la France où je compte rester encore au moins deux ans», explique Sugar Sammy.

Soucieux de toujours garder un regard extérieur et frais sur les pays qu'il visite, l'humoriste avoue être particulièrement inspiré par la France et les États-Unis.

«Ce sont de super terrains de jeu. Ce qui est mauvais pour l'humanité est bon pour l'humour. Ces deux pays sont une mine d'or!», lance-t-il à la blague.

Entrer dans le star-système

Juge à l'émission La France a un incroyable talent depuis à peine trois semaines, Sugar Sammy goûte déjà à la notoriété «à la française» alors que plus de 4 millions de fidèles suivent la téléréalité sur les ondes de la chaîne M6 chaque semaine.

«Je sens déjà une différence en termes de notoriété. Je le sens dans les regards des gens dans la rue. On m'aborde et je suis sollicité en entrevue», note Sugar Sammy qui, pour la première fois de sa carrière, s'est même retrouvé face à un groupe de fans français qui l'attendait devant la station de radio où il venait donner une interview.

«Des gens qui m'attendaient dehors avec leur caméra ou des photos imprimées de moi.»

Est-ce que cela aurait pu arriver au Québec? «Non! Je rencontre des gens après mon spectacle et on me considère davantage comme un membre de la famille chez nous. J'aime garder ce rapport privilégié avec mon public, très amical. Les artistes ne font pas ça en France, mais moi j'ai décidé de continuer à le faire. Je n'ai pas envie de devenir un intouchable. Ma proximité avec les gens est ma force, je pense», précise l'humoriste.

Mais ce qui surprend le plus Sugar Sammy par rapport au public français, c'est sa capacité à encaisser ses railleries et son humour caustique envers lui.

«Ils ont le dos large! Ils adorent ça! Je les bouscule beaucoup. Trente pour cent de ce que je fais en France causerait des polémiques au Québec. Et ils en redemandent ! C'est le public le plus maso que j'ai vu», conclut-il en riant.