Nouveau spectacle pour Patrick Groulx

Coécrite avec Julien Tapp et Pierre Fiola, cette nouvelle production sera l'occasion pour l'humoriste de s'autoriser à revenir à l'essentiel: «Être un gars proche des gens, honnête, et plus vrai que jamais», précise-t-il dans un communiqué.

Il se livrera ainsi sur scène à travers des anecdotes, notamment sur ses enfants et sa séparation, avec en filigrane un thème récurrent: le bonheur.

François Avard assure une fois encore la script-édition et Sébastien Gauthier signe la mise en scène. - Stéphanie Vallet