Louis C.K. accueilli par des protestataires

L'humoriste et comédien Louis C.K. a présenté un spectacle lundi soir, au club Comedy Cellar de West Village à New York où il a été accueilli par des protestataires en colère.

À la suite d'accusations d'inconduite sexuelle portées contre lui par plusieurs femmes en novembre 2017, ce qu'il a admis et tourné en dérision, l'humoriste s'est retiré de la scène durant plusieurs mois.

Selon le magazine The Cut, le spectacle de lundi a été précédé de trois représentations non annoncées, deux au Cellar et une au West Side Comedy Club.

Malgré la présence des protestataires brandissant des panneaux, les fans ont été nombreux à la porte. - André Duchesne