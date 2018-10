François Bellefeuille chouchou des Olivier

L'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) a dévoilé hier les finalistes du 20e Gala Les Olivier qui se tiendra le 9 décembre. Avec cinq sélections, dont celles du spectacle de l'année et de l'Olivier de l'année, François Bellefeuille part grand favori cette année avec son spectacle Le plus fort au monde, suivi de très près par Katherine Levac (Velours) et Laurent Paquin (Déplaire), finalistes dans quatre catégories prestigieuses.

Devant l'abondance de spectacles d'humour présentés l'an dernier, l'APIH a décidé pour la première fois de doubler le nombre de finalistes dans la catégorie Spectacle de l'année. Dix productions se retrouvent ainsi en lice pour le 20e Gala Les Olivier (c'est-à-dire la quasi-totalité des 16 spectacles recensés en 2017-2018). «Il y a eu une éclosion de spectacles. Et puisque le fait de se retrouver dans cette catégorie est souvent l'élément déclencheur d'une grande carrière, on a décidé d'encourager particulièrement cette catégorie en augmentant le nombre de nominations», a expliqué Joanne Pouliot, productrice exécutive du gala et directrice générale de l'APIH.«Le prix pour lequel je vais stresser le plus pour le gagner est celui du spectacle de l'année. C'est la catégorie qui rejoint pas mal tout, car pour le remporter, il faut avoir eu les meilleurs textes, style, efficacité, etc. Ça me parle vraiment beaucoup», estime François Bellefeuille, qui compte le plus grand nombre de sélections.

En compétition dans les catégories meilleur vendeur, spectacle de l'année et auteur de l'année, Martin Matte et Louis-José Houde (qui n'a pas soumis sa candidature) ne figurent pas dans la liste des nommés pour remporter l'Olivier de l'année. «Je ne suis pas déçu, je n'ai pas de contrôle là-dessus, a confié Martin Matte. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais je l'ai gagné à quelques reprises, donc c'est déjà bien le fun! Je prends ce qu'il y a, et je continue à avoir du fun dans mon métier», a lancé l'humoriste.

«Toutes nos catégories sont jugées par des pairs, des gens qui naviguent dans le milieu de l'humour, mais qui n'ont aucun lien avec les candidatures qu'on reçoit dans chaque catégorie», explique Joanne Pouliot, directrice générale de l'APIH.

«Pour l'Olivier de l'année, on demande aux candidats de soumettre leurs réalisations sur toutes les plateformes, partout où ils exploitent l'humour, pour l'année de recensement. Et parfois, les gens ne posent pas leur candidature!», note pour sa part Joanne Pouliot, directrice générale de l'APIH.

Le public sera appelé à déterminer le grand gagnant de cette catégorie en votant du 27 novembre au 9 décembre. «J'ai un rapport amour/haine avec l'Olivier de l'année. Ça me fait penser à un concours de popularité au secondaire. J'ai été marqué au fer rouge dans ma vie avec ces affaires-là. Je ne me vois pas faire une vidéo pour dire à mes fans de voter pour moi. Mais je capoterais de le gagner», a expliqué François Bellefeuille en entrevue avec La Presse.

Autre nouveauté au Gala Les Olivier cette année: l'ajout de trois catégories qui seront présentées lors du Cocktail de l'industrie, animé avant le gala par Mélanie Couture.

«On a ajouté trois nouveaux prix: meilleure maison de gérance, diffuseur de spectacles de l'année et l'Olivier Merci pour tout, un prix déterminé par le conseil d'administration de l'APIH pour souligner l'engagement social d'un humoriste. Le trophée de meilleur metteur en scène sera désormais remis hors d'ondes. On a besoin de temps pour se rappeler des souvenirs pour le 20e gala qui dure deux heures au lieu de deux heures trente minute», conclut Mme Pouliot.

Palmarès des sélections

François Bellefeuille

Cinq sélections (meilleur vendeur, spectacle de l'année, auteur de l'année, metteur en scène de l'année, Olivier de l'année)

Laurent Paquin

Quatre sélections (meilleur vendeur, spectacle de l'année, auteur de l'année, Olivier de l'année)

Katherine Levac

Quatre sélections (meilleur vendeur, spectacle de l'année, auteur de l'année, Olivier de l'année)

Martin Matte

Trois sélections (meilleur vendeur, spectacle de l'année, auteur de l'année)

Louis-José Houde

Trois sélections (meilleur vendeur, spectacle de l'année, auteur de l'année)

Anthony Kavanagh

Deux sélections (spectacle de l'année, metteur en scène de l'année)

En lice dans les principales catégories

Spectacle d'humour de l'année

- Déplaire, Laurent Paquin

- En attendant le beau temps, Les Denis Drolet

- Eh la la..!, Martin Matte

- Moi?, Yves P. Pelletier

- Nos droits et libertés, Guy Nantel

- Le plus fort au monde, François Bellefeuille

- Préfère novembre, Louis-José Houde

- Showman, Anthony Kavanagh

- Velours, Katherine Levac

- Vivant, Jérémy Demay

Olivier de l'année

- François Bellefeuille

- Jérémy Demay

- Pierre Hébert

- Katherine Levac

- Mariana Mazza

- François Morency

- Laurent Paquin

Découverte de l'année

- Sam Breton

- Yannick de Martino

- Les Grandes crues

- Maude Landry

- Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques