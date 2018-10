Laurie Metcalf et John Lithgow incarneront Hillary et Bill Clinton

La vedette de Roseanne, Laurie Metcalf, et John Lithgow de la série The Crown se préparent à interpréter Hillary Clinton et l'ancien président Bill Clinton dans une nouvelle pièce de Broadway.

Associated Press New York

Hillary and Clinton de Lucas Hnath, auteur de la pièce de théâtre A Doll's House, Part 2, devrait être présentée à Broadway au printemps 2019. L'intrigue de la pièce se déroule dans le New Hampshire au début de 2008, alors que Hillary Clinton tente de sauver sa campagne pour l'investiture démocrate.

Laurie Metcalf, deux fois lauréate d'un prix Tony, a interprété une partisane de Hillary Clinton dans la nouvelle mouture de la série Roseanne plus tôt cette année et reprendra son rôle de Jackie dans l'émission dérivée de Roseanne intitulée The Conners.

John Lithgow, aussi deux fois vainqueur d'un prix Tony, a laissé sa marque dans les séries télévisées Dexter et 3rd Rock From the Sun.