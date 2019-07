Festival des arts de Saint-Sauveur: triplé féminin

La pièce a été créée en collaboration avec les danseurs. « Je travaille toujours ainsi, nous apprend l'artiste. On joue toujours dans le studio, on explore sans cesse ! Ça commence chaque jour avec un atelier où les danseurs doivent improviser à partir de tâches que je leur donne. »

De toute évidence enchantée par l'équipe de six danseurs avec lesquels elle est actuellement en création, la chorégraphe nous confie que Vis-à-Vis est inspiré d'une courte oeuvre qu'elle a créée pour les finissants de l'École supérieure de ballet du Québec plus tôt cette année.

Grande interprète qui a notamment été soliste des Grands Ballets canadiens durant 16 ans, puis danseuse pour le réputé Nederlands Dans Theater III, M me Barbuto a plus d'une cinquantaine de pièces à son actif pour plusieurs compagnies, dont les Ballets BC.

La soirée promet, avec une nouvelle pièce de Gioconda Barbuto présentée en première mondiale, un intrigant duo signé Anne Plamondon et Emma Portner, ainsi qu'une pièce de groupe s'annonçant très physique, de la chorégraphe torontoise Hanna Kiel.

« C'est une grande recherche de mouvements, sur la façon de les sculpter, de les former ; cela touche au "corps en écoute" [« listening body »]. »

Ainsi, Vis-à-vis explore la réceptivité des corps les uns envers les autres, les conversations physiques qui surgissent lorsqu'ils interagissent et se rencontrent dans l'espace : « Toutes les particules entre nous, c'est aussi ce qui nous connecte ; c'est un peu comme un orchestre avec tous ses instruments. C'est une pièce très dynamique et orchestrée qui s'intéresse à la conversation physique entre les corps : comment est-ce que les corps se parlent ? »

Anne Plamondon présentera le duo Counter Cantor, créé avec Emma Portner et dansé avec Belinda McGuire.

Je suis un autre

Depuis qu'Anne Plamondon a quitté la codirection artistique de RUBBERBANDance, où elle a créé et dansé pendant plus de 15 ans avec son mari Victor Quijada, les projets se succèdent pour elle. Cet été, la fondatrice de la compagnie Anne Plamondon Productions agit comme commissaire déléguée à la danse au Domaine Forget et travaille à une création pour l'Alberta Ballet, qui sera présentée l'hiver prochain.

Au FASS, elle présentera Counter Cantor, un duo créé l'automne dernier à Toronto pour le festival de danse Fall for Dance North. Ce duo, c'est la rencontre de l'artiste établie et mûrie de 44 ans avec Emma Portner, 24 ans. Originaire d'Ottawa, cette star montante de la danse vivant aux États-Unis - avec sa femme, l'actrice Ellen Page - est très suivie sur les réseaux sociaux, où elle partage ses « clips » dansés.

Le duo illustre cette rencontre entre deux personnes d'horizons différents dont les chemins se croisent momentanément.