Vanesa G.R. Montoya, première danseuse... et chorégraphe

Iris Gagnon-Paradis

Florilège de chorégraphies autour du thème de l'amour absolu, Parlami d'amore clôt la saison 2018-2019 des Grands Ballets. À trois pièces signées par des chorégraphes européens contemporains (Douglas Lee, Marwik Schmitt et Marcos Mauro) s'ajoutent quatre créations qui mettent en lumière le talent chorégraphique des danseurs de la troupe montréalaise. Parmi eux, la première danseuse Vanesa Garcia-Ribala Montoya propose deux courtes pièces de son cru. Discussion et répétition, en mots et en images.

Vous êtes née à Madrid, d'une mère espagnole et d'un père guinéen, et y avez poursuivi votre formation en danse, avant de vous joindre à la Compañía Nacional de Danza 2, puis brièvement au Ballet du Rhin, à Mulhouse, en France. Pourquoi tout abandonner pour intégrer les Grands Ballets, en 2007, et déménager à Montréal ? J'habitais à Mulhouse, et comme c'était un long week-end, j'ai décidé d'aller à Madrid. Un de mes amis y était pour auditionner pour les Grands Ballets. J'ai donc décidé de prendre une classe, car c'était une compagnie qui m'intéressait, artistiquement, avec son répertoire assez diversifié. Puis j'ai fait l'audition et j'ai été choisie. J'étais jeune, je voulais apprendre, donc je n'ai pas voulu passer à côté de cette occasion ! Comment le désir de créer des chorégraphies s'est-il manifesté dans votre parcours ? Je ne me suis jamais considérée comme une danseuse seulement, mais comme une artiste. J'adore interpréter le travail d'un autre artiste et trouver ma propre expression à travers cela, mais au final, toutes les formes d'art m'interpellent. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de trouver ces occasions de collaboration où plusieurs formes d'art peuvent se rencontrer, et c'est ce qui m'a amenée à la chorégraphie. Depuis quand avez-vous commencé à créer des oeuvres chorégraphiques ? Je dirais plus sérieusement depuis deux ans. J'ai d'abord créé de petites pièces pour des événements, comme le gala des Grands Ballets, pour mes élèves à l'École supérieure de ballet et en collaboration avec certains artistes, comme Martha Wainwright, pour un programme spécial l'an dernier au Festival des arts de Saint-Sauveur.