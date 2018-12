Un Québécois au Bolchoï

Danseur étoile de Ballet national du Canada et directeur artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS), Guillaume Côté sera le tout premier Québécois invité à se joindre au Ballet du Bolchoï, en Russie.

Il interprétera en effet Roméo le 15 décembre dans la production Roméo et Juliette au Théâtre Bolchoï de Moscou.

Danseur principal et chorégraphe associé au Ballet national du Canada, Guillaume Côté a travaillé l'été dernier avec Robert Lepage sur la pièce Frame by Frame, présentée au Four Seasons Centre à Toronto. - Stéphanie Vallet