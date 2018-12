Dance Me retransmis partout au Québec

La SODEC et la Place des Arts ont décidé de s'unir pour présenter des captations de spectacles partout en province.

Il s'agit d'un projet pilote qui sera lancé le 24 mars avec la diffusion de Dance Me des Ballets Jazz de Montréal - spectacle inspiré de l'oeuvre de Leonard Cohen - sur les grands écrans de salles de spectacle et de cinéma de plus de 40 villes au Québec.

Le spectacle aura aussi droit à six supplémentaires du 14 au 23 mars au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. - Émilie Côté