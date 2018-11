La star du ballet Sergueï Polounine prend la nationalité russe

«La Russie représente toujours le bien pour moi ! Je suis heureux de devenir russe et de m'ériger contre des gens méchants et sans scrupules qui créent des révolutions et des guerres en Ukraine, en Géorgie et dans beaucoup d'autres pays», a déclaré le danseur en publiant une photo de son nouveau passeport sur son compte Instagram.

Le danseur de 29 ans, au corps recouvert de tatouages, y poste régulièrement des textes en soutien au président russe et exhibe fièrement devant ses près de 180 000 abonnés le visage de Vladimir Poutine, qu'il a tatoué sur son torse.

«Mon soutien à Vladimir Poutine qui ne vend pas son pays et soutient son peuple en toute circonstance [...] La vérité est avec toi», a déclaré le danseur, qui a également l'emblème national de l'Ukraine (un trident) tatoué sur une main et un symbole de la Russie (l'aigle bicéphale) sur l'autre.

Cette semaine, il avait déjà affiché son soutien à la Russie à la suite de l'accrochage entre des navires russes et ukrainiens au large de la Crimée, provoquant une flambée de tensions entre les deux pays. «Le Bien doit être aussi agressif que le Mal ! ! ! Mon amour et mon soutien pour la Russie», avait-il déclaré sur Instagram.

Considéré comme l'un des danseurs les plus doués de sa génération, Sergueï Polounine avait rejoint en 2007 le Royal Ballet britannique, avant d'être promu étoile à seulement 19 ans à la fin de la saison 2009/2010.

Le danseur, dont la technique de haute volée, les sauts à couper le souffle, et le sens de la comédie sont salués, avait ensuite provoqué un scandale en quittant la prestigieuse compagnie à une semaine de la première d'un ballet dans lequel il devait tenir le rôle principal.

Sergueï Polounine avait ensuite rejoint le Théâtre Stanislavski de Moscou, donnant un nouvel éclat à cette compagnie souvent éclipsée par le mythique Bolchoï.

Signe d'une popularité qui dépasse le monde de la musique classique, il est la star de la vidéo de la chanson du musicien Hozier Take Me to Church (2015), visionnée plus de 25 millions de fois sur YouTube.