Des souris et des hommes: quand les hommes vivront d'amour

Or, nous sommes dans une tragédie naturaliste; un drame viendra mettre en péril le bonheur de Lennie et George. Et c'est triste à pleurer parce que leur malheur symbolise «la grande chaîne de la vie», pour citer encore Raymond Lévesque.

Malgré sa force physique, Lennie n'est pas brutal. C'est un homme tendre et très sensible. Toujours assoiffé de beauté et de douceur. Mais sa nature l'empêche d'en profiter. Lennie symbolise le cul-de-sac d'un monde basé sur l'éternelle exploitation du plus faible par le plus fort.

Tous les personnages sont des hommes qui cherchent à se venger de leur destin. Sauf George, qui a pris Lennie sous son aile. Même Mae (interprétée avec finesse par Marie-Pier Labrecque), l'unique femme dans ce ranch, menace un travailleur noir, avec des propos extrêmement violents et racistes.

Lennie au pays de Trump

Le mythe selon Steinbeck, c'est aussi celui de l'échec du rêve américain. Comme le constateront, après lui, des dramaturges comme Arthur Miller et Tennessee Williams, pour qui vivre aux États-Unis, c'est davantage nourrir l'individualisme que le rêve, l'arrogance que la solidarité.

Aujourd'hui, il n'y a pas plus de place pour Lennie et George dans l'Amérique riche, puissante et divisée de Trump. Ce constat rend la production de Duceppe encore plus bouleversante. Cette pièce illustre bien la supercherie de ce beau et grand pays de liberté : le rêve américain est une illusion créée par les plus forts pour justifier l'injustice subie par les laissés-pour-compte.

En 2018 comme en 1937.

Des souris et des hommes. Mise en scène: Vincent-Guillaume Otis. Avec Benoît McGinnis, Guillaume Cyr, Marie-Pier Labrecque... Chez Duceppe jusqu'au 1er décembre.