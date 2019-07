Finzi Pasca présentera son hommage à Julie Hamelin à l'automne

Cela fait déjà trois ans que la conceptrice et productrice de cirque Julie Hamelin, cofondatrice du Cirque Éloize et de la compagnie Finzi Pasca, s'est éteinte à la suite d'une maladie cardiaque. Elle avait 43 ans.

Son amoureux, le metteur en scène Daniele Finzi Pasca, lui avait dédié une pièce créée à Lugano quelques mois après sa disparition.

Per te (Pour toi), qui compte 11 artistes sur scène, sera enfin présentée au Québec, d'abord au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme (du 23 au 27 octobre), puis au Théâtre Outremont de Montréal (du 30 octobre au 1er novembre).

« Julie croyait que chacun devrait chercher à construire un jardin intérieur où se réfugier, où accueillir ceux qu'on aime, ceux qui se sont perdus et ceux qu'on voudrait rencontrer dans un endroit intime et réservé, a écrit Daniele Finzi Pasca dans le programme. Nous raconterons donc cette histoire, avec un banc et un jardin. »