Claudel Doucet et Cooper Lee Smith: la recherche de l'intime

Jean Siag

Claudel Doucet et Cooper Lee Smith se produiront pour les 10 prochains jours dans un appartement du Mile End. Une performance destinée à une douzaine de spectateurs à la fois, dans laquelle les deux artistes de cirque exploreront le thème de l'intimité.

Le cirque à grand déploiement, Claudel Doucet connaît. L'artiste de cirque a fait partie de la distribution de Dralion, du Cirque du Soleil. On l'a aussi vue dans A Muse des 7 doigts. Il y a quelques années, avec sa cousine Valérie Doucet, elle a cofondé la Compagnie du Poivre rose, avec laquelle elle s'est produite un peu partout en Europe. Mais l'an dernier, après avoir multiplié ces performances acrobatiques dans des théâtres et des chapiteaux, elle a eu envie d'explorer le thème de l'intimité. « J'avais envie de décroissance », précise-t-elle.

« Depuis mes débuts, je me retrouve dans des équipes de 15, 20 personnes, dans de grands studios. J'avais besoin de m'engager dans un processus de création de la taille d'un vélo. D'avoir un projet qui ne me dépasserait pas, qui ne me boufferait pas. » - Claudel Doucet

L'artiste de cirque a rencontré Cooper Lee Smith il y a trois ans. Elle donnait un atelier de création à l'École nationale de cirque de Montréal ; Cooper était un élève. « J'ai tout de suite eu un coup de foudre artistique pour Cooper, nous dit-elle. Il a une présence très tragique, entre la force et la douceur. » Ce projet de spectacle est né du fantasme de produire un spectacle dans un salon. Claudel a vite fait appel au dramaturge Félix-Antoine Boutin et, à sa grande surprise, son projet a reçu un accueil enthousiaste de partenaires comme Montréal complètement cirque, CINARS, la Grainerie de Toulouse ou le Teatro Circo Price de Madrid. Ce soutien a permis aux deux artistes de poursuivre leurs recherches et de faire des résidences d'artistes, notamment en France et en Nouvelle-Zélande.

Agrandir Claudel Doucet (en haut) et Cooper Lee Smith PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

L'idée de départ « Ce qui m'a animée dès le départ, nous dit Claudel Doucet, c'est un questionnement existentiel : qu'est-ce qui se passe quand deux êtres se rencontrent ? Qu'est-ce qui fait que deux existences très poreuses s'attirent ? C'est quoi, ce rapport-là ? À partir de quelques données, on se rapproche, on se sent compris, ou on s'éloigne. » Partant de là, les deux artistes ont créé un langage acrobatique interdisciplinaire.

« Le cirque est un des ingrédients avec lesquels on cuisine. On est dans l'art performatif. La matière première du spectacle est faite de présences. » - Claudel Doucet