Les 7 doigts coproduisent un spectacle au Nunavut

Le cofondateur des 7 doigts Patrick Léonard est de ceux-là. Dès les débuts du collectif montréalais, en 2002, il a pris l'habitude d'aller voir son ami Guillaume. Petit à petit, il a tissé des liens avec les membres de ces communautés. « J'y vais tous les deux ou trois ans pour donner des ateliers, nous dit-il. Il y a trois ans, on a commencé à travailler sur ce projet avec Guillaume et Terry. »

« On a fait plusieurs projets ensemble, dont un programme de chasse, parce que ça fait partie de notre mode de vie, nous explique Terry Uyarak, qui est musicien et jongleur. Tout le monde est initié à ça. Les mouvements du corps ou comment on s'approche d'un animal, je trouve que ce n'est pas si éloigné de ce qu'on fait sur scène. Il faut être conscient, alerte. »

« Si on fait une erreur, si on reste trop longtemps au même endroit, si on fait une fausse manoeuvre ou si on bouge trop vite, ça peut être fatal. Il y a beaucoup de similitudes entre la chasse et la prise de risque en cirque. »

Raconter leurs histoires

Le cirque a eu un impact dans la communauté d'Igloolik. Plus de 600 jeunes ont été formés par Artcirq, dont la mission est aussi de favoriser le partage des passions.

« On est très isolés là-haut, vous savez. C'est difficile de vous dire à quel point, nous dit Terry. On doit organiser des choses en ville, faire des projets, on ne peut pas tout le temps chasser. Guillaume nous a beaucoup aidés dans ce sens, en nous ouvrant une fenêtre énorme sur le monde et les arts. À travers le cirque et le théâtre, on peut raconter nos histoires. »

Unikkaaqtuat a été créé à partir d'une dizaine de ces légendes transmises oralement par les Anciens. Une idée de Neil Christopher, des productions Taqqut.

« Une de ces histoires, par exemple, fait le récit d'un orphelin maltraité par les habitants du village, nous dit Terry. Tellement qu'il vivait dans un abri pour chiens, se réchauffant avec des peaux de caribous et même en se collant aux animaux. Un jour, l'homme de la lune a décidé de le sauver. Il l'a aidé à devenir un homme fort et le garçon s'est vengé en tuant tous les habitants du village ! »

Évidemment, il ne faut pas interpréter ces contes de manière littérale, nous disent en riant les créateurs.

« C'est très fréquent de voir des jeunes orphelins ostracisés par la communauté, donc la morale de cette histoire est de changer d'attitude vis-à-vis de ces jeunes », insiste le jeune homme. « Il y a aussi une histoire sur l'origine de la mort, ajoute Patrick Léonard, essentiellement une île qui a basculé parce qu'il y avait trop de monde dessus... »

Pas un spectacle de prouesses

La troupe formée de sept Inuits et de trois « Blancs du Sud » a choisi une approche théâtrale, avec une narration, de la musique, des projections (des oeuvres de Germaine Arnaktauyok, qui a dessiné l'ours polaire sur la pièce de deux dollars, entre autres !) et, bien sûr, du cirque.

« Il y a du main à main, de la jonglerie, du trampoline, quelques figures aériennes, mais ce n'est pas un spectacle de prouesses. On essaie vraiment de se servir de leurs aptitudes et de leur force. On a transformé un vieux traîneau à chiens en planche sautoir, il n'y aura pas de doubles saltos, mais c'est un spectacle très physique et très théâtral, qui puise dans toute la mythologie inuite. »

« Ça fait longtemps qu'on veut faire un spectacle comme celui-là, dit Terry Uyarak, qui se dit fier de sa culture et de sa langue. De le faire avec une compagnie comme Les 7 doigts, qui rayonne partout dans le monde, c'est vraiment un honneur. »

