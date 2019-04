Le Cirque du Soleil jouera au cascadeur à Las Vegas

« Il n'y aura pas d'acrobatie traditionnelle dans ce spectacle, nous dit d'emblée le PDG du Cirque, Daniel Lamarre, joint hier sur la Strip. On a fait pas mal de recherches depuis deux ans pour voir quel genre de spectacle pourrait attirer une nouvelle clientèle et diversifier notre offre à Las Vegas. Il est devenu très clair pour nous que le domaine du live action était une niche intéressante. »

Le Cirque a donc troqué les acrobaties pour des cascades et des effets visuels. Pour arriver à ses fins, la direction s'est tournée vers des spécialistes de l'industrie cinématographique.

Le scénario a été écrit par Robert Rodriguez (Spy Kids), tandis que la mise en scène a été confiée à Michael Schwandt, qui a travaillé avec Lady Gaga, Katy Perry, Kelly Rowland et David Guetta, entre autres. La musique a été composée par Tyler Bates (le guitariste de Marilyn Manson), qui a notamment créé la musique de Guardians of the Galaxy.

« On a entouré ces piliers du cinéma de nos spécialistes du spectacle, Yasmine Khalil, Gabriel Pinkstone, François Bérubé et Stefan Miljevic », explique Daniel Lamarre.

De cette collaboration est né le projet R.U.N, un spectacle immersif qui commence dans l'ancien hall de l'hôtel, complètement transformé pour l'occasion, avant de se déplacer dans le théâtre. « Après deux minutes, on oublie qu'on est dans un spectacle, nous assure Daniel Lamarre. On a l'impression de soi-même faire partie d'un film. »

Pour l'action

Environ 60 artistes participeront à ce « thriller d'action live ». « Les gens qui aiment les films d'action vont être très curieux de voir ce spectacle, qui a une signature cinématographique. Notre défi a été de faire des cascades crédibles, en direct », nous dit Daniel Lamarre. Au cours de la dernière année, le Cirque a fait beaucoup de « tests » pour y arriver.

Des mesures de sécurité très strictes seront mises en place, nous a assuré le PDG du Cirque, qui mise beaucoup sur les effets visuels de R.U.N.

« Il y aura une histoire, mais ce sera beaucoup plus linéaire que dans nos autres spectacles. Tout part d'une bataille qui a lieu lors d'un mariage à Las Vegas. On rentre tout de suite dans l'action qui se passe ici même à Vegas. Ce sera vraiment très immersif, il y aura aussi beaucoup de visuel sur écran », raconte Daniel Lamarre.

Le PDG du Cirque était « de très bonne humeur » hier. « Avec Alegría qui va très bien, Paramour qui a eu un énorme succès à Hambourg, je profite de cette vague de chance pour espérer qu'avec R.U.N on aura aussi beaucoup de succès, a-t-il laissé tomber. En tout cas, on voit que ça génère beaucoup d'intérêt. »

L'aventure de Criss Angel avec le Cirque aura duré 10 ans. Le spectacle Believe, mis en scène par Serge Denoncourt, a été inauguré en 2008. La critique avait été sévère, déplorant le manque de numéros de magie. Il a été suivi de Mindfreak Live en 2016, bonifié par l'équipe de création, mais cette deuxième mouture a été retirée l'automne dernier, au terme du contrat qui liait l'artiste au Cirque.

Depuis, Criss Angel présente un nouveau spectacle au Planet Hollywood Resort. « On s'est quittés très amicalement, a indiqué Daniel Lamarre, et nous, ça nous donnait la chance d'arriver avec une nouvelle production. »