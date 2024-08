Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

En rattrapage

Les Jeux olympiques de Paris

Tous les sports olympiques sont offerts en rattrapage sur ICI Tou.tv, pour permettre aux personnes normalement constituées, celles qui n’ont pas pris congé pour faire des plaies de divan devant l’écran au cours des deux dernières semaines, de regarder les compétitions qu’elles ont manquées. On suggère notamment l’escrime (pour essayer de comprendre les règles), le volleyball de plage (pour entendre l’analyste Gilles Lépine dire d’une joueuse bonne en défense qu’elle mérite d’être commanditée par une marque d’aspirateur parce qu’elle « ramasse tout ») et l’athlétisme (on n’aurait jamais pensé s’émouvoir en regardant le lancer du marteau). Attention : ces contenus seront retirés après 30 jours.

ICI Tou.tv

La nouveauté

A Good Girl’s Guide to Murder

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Emma Myers et Zain Iqbal dans A Good Girl’s Guide to Murder

Figurant dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix depuis sa sortie au début du mois, cette offrande de BBC Studios s’inspire d’un roman policier « pour jeunes adultes » signé Holly Jackson. Après avoir regardé quelques épisodes, on irait même plus loin : A Good Girl’s Guide to Murder (en français, Meurtre mode d’emploi) s’adresse aux adolescents. La série raconte l’histoire de Pip Fitz-Amobi, une jeune fille dégourdie qui tente d’élucider un meurtre commis cinq ans plus tôt, considéré comme une affaire classée. Or, l’héroïne découvre (trop) rapidement des détails qui avaient échappé aux policiers. Le véritable coupable court toujours et semble déterminé à stopper l’enquêtrice en herbe.

Netflix

L’évènement

Finales de l’Omnium Banque Nationale

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Certes, les Canadiens (Félix, Leylah, Shapo, Bianca…) ont baissé pavillon en début d’épreuve, mais qu’importe. Avec ces finales, les amateurs de sports télévisés pourront amorcer le sevrage post-olympique en douceur. S’il ne pleut pas, l’avant-match débutera à 17 h, suivi du match des femmes à Toronto à 18 h, avec Sébastien Goulet (description) et Séverine Tamborero (analyse). Du côté de Montréal, la rencontre des hommes commencera à 19 h 30, avec Félix Séguin et Marie-Ève Pelletier au micro. Malgré l’absence de quelques gros noms (Alcaraz, Djokovic) et l’élimination hâtive de plusieurs favoris du public (Medvedev, Monfils, Tsitsipás), on s’est quand même délecté tout au long du tournoi.

TVA Sports, lundi, à 17 h

La valeur sûre

Plan B

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR CBC GEM Vinessa Antoine dans la série Plan B

Vous pensez qu’après avoir regardé l’original franco-québécois avec Anne-Élisabeth Bossé en policière qui remonte le temps pour stopper un crime violent, vous n’avez aucune raison de suivre son adaptation canadienne-anglaise ? Erreur. Le scénario a beau n’avoir subi qu’une poignée de changements, l’interprétation des acteurs nous donne l’impression de regarder une tout autre série. L’actrice ontarienne Vinessa Antoine apporte une profondeur inégalée au personnage principal. Même Vincent Leclerc, qui reprend son rôle d’homme violent, joue d’une manière différente. La différence de budget est aussi frappante. Ce remake, réalisé par Jean-François Asselin, nous paraît plus soigné. Et certaines prises de vue de Montréal font vraiment carte postale.

CBC Gem