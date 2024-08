Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

L’évènement

La cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024

Après l’extravagante cérémonie d’ouverture, on serait fou de manquer la cérémonie de clôture des Jeux olympiques (JO) de Paris. Encore une fois, le mystère plane sur l’évènement. La séance d’information du comité organisateur des JO est prévue mercredi. Mais d’après Variety, Tom Cruise participera au rendez-vous, lequel sera mis en scène par Thomas Jolly, et présenté au Stade de France, à l’abri des averses. L’acteur américain, qui assiste aux compétitions depuis une semaine, devrait profiter de l’occasion pour effectuer des cascades, sa marque de commerce. Après tout, Los Angeles accueillera les prochains Jeux d’été, en 2028. Martin Labrosse, Jacinthe Taillon et Dominick Gauthier animeront la retransmission à Radio-Canada.

En rattrapage

FEM

Pour marquer la tenue du Festival Fierté Montréal, Unis TV rediffuse cette semaine la série FEM en rafale, à raison de deux épisodes par soir. Mettant en vedette Lennikim, Marie Soleil Dion et Émily Bégin, ce drame réalisé par Marianne Farley (le court métrage Marguerite, nommé aux Oscars en 2018) raconte l’histoire de Zav, un adolescent de 16 ans qui explore son identité de genre tout en rêvant de percer en musique. FEM est d’ailleurs finaliste dans trois catégories aux 39es prix Gémeaux : meilleure série dramatique, meilleure réalisation et meilleur premier rôle masculin. Une deuxième saison est confirmée. Les tournages sont prévus au printemps 2025.

Le coup de dés

Triviaverse

Netflix propose des jeux depuis quelque temps. Au lieu d’écouter des séries, on passe parfois des soirées (presque) entières à répondre aux questions de culture générale (science, arts, géographie, histoire…) de Triviaverse. L’objectif est simple : accumuler les bonnes réponses pendant trois rondes d’une minute chacune, au niveau de difficulté croissant. Seul hic : en anglais, ses questions sont très américanocentristes, alors qu’en français, elles sont très eurocentristes. Mais peu importe ! On est rapidement devenu accro, voire obsédé. Le problème, c’est qu’on n’arrive pas à franchir la barre des 4500 points, et ainsi à s’affranchir du titre d’« intello de service ». Ça pourrait être pire : on pourrait être « tristement médiocre » (ou « shockingly average »).

Nostalgie

Party of Five

Pour aucune raison particulière, on avait envie de revisiter ce feuilleton pour ados des années 1990. Bonne nouvelle : hormis quelques intrigues problématiques (Charlie qui essaie de coucher avec Kirsten, complètement soûle) et certaines répliques clichés (comme toute bonne émission diffusée sur FOX), Party of Five a plutôt bien vieilli. Plus terre-à-terre que Beverly Hills 90210 et moins puéril que Dawson’s Creek, ce drame raconte l’histoire de cinq frères et sœurs qui doivent prendre soin d’eux-mêmes après la mort de leurs parents, victimes d’un accident d’auto. Avec Matthew Fox (Lost), Neve Campbell (Scream), Scott Wolf (The Night Shift) et Lacey Chabert (Mean Girls).

