Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La dernière : Les moments parfaits

Notre récente entrevue avec Catherine Trudeau semble avoir ouvert les valves. Depuis près d’un mois, les téléspectateurs des Moments parfaits inondent notre boîte courriel de messages dans lesquels ils manifestent leur déception devant l’annulation du feuilleton de l’auteur Marc Robitaille. Leurs propos résumés en quelques mots ? Ils déplorent le débranchement d’une série « drôle, dramatique et émouvante », qui n’a rien d’« un trip glauque », comme plusieurs productions actuellement en ondes. Quoi qu’il en soit, la famille Thomas tire sa révérence cette semaine, après deux saisons et demie. Après la mort subite de Georges (Denis Bernard), survenue mercredi dernier, le clan se prépare à partir pour la Grèce.

TVA, mercredi à 20 h

L’évènement : La soirée MAMMOUTH

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La soirée MAMMOUTH

La septième édition du rendez-vous annuel des jeunes de 13 à 17 ans sera pilotée par 10 personnalités : Anas Hassouna, Chloée Deblois, Claudia Bouvette, Éléonore Lagacé, Étienne Galloy, Félix-Antoine Tremblay, Irdens Exantus, Mégan Brouillard, Schelby Jean-Baptiste et Tom-Éliot. Au programme, des sketchs (Barbie, Survivor Québec et Mario Bros), des chansons et, évidemment, des remises d’insignes pour souligner les gestes marquants de 2023. Parmi les finalistes, signalons le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, qui continuait de galvaniser les foules pendant qu’il combattait un cancer, le jeune Théo Ferland, qui a secouru une famille d’une possible noyade, et l’humoriste Phil Roy, qui a abordé ses troubles alimentaires publiquement.

Télé-Québec, vendredi à 20 h

Cinéma : EXmas

PHOTO PAULINA STEVENS, FOURNIE PAR PRIME VIDEO Robbie Amell et Leighton Meester dans EXmas

Après Mingle All The Way, It’s Christmas, Carol et Window Wonderland, on croyait que l’industrie américaine des films de Noël avait épuisé sa banque de jeux de mots festifs... Erreur. Comme son titre l’indique subtilement, EXmas raconte l’histoire de Graham (Robbie Amell), un programmeur de jeux vidéo qui décide – sans avertissement et contre toute attente – d’aller visiter ses parents pour Noël... pour ensuite découvrir qu’ils avaient invité son ancienne petite amie, une pâtissière prénommée Ali (Leighton Meester). Puisqu’on voit venir la suite de loin, un petit conseil pour garder votre visionnement divertissant : recenser les montages, les placements de produits ou encore les répliques surjouées.

Prime Video

L’évènement : Passe-Partout symphonique

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE Les comédiens de Passe-Partout, Gabrielle Fontaine, Élodie Grenier et Jean-François Pronovost

Enregistré au cours des derniers jours à la Maison symphonique de Montréal, ce concert revisite et salue l’œuvre musicale de Passe-Partout, qui berce plusieurs générations de Poussinots et Poussinettes depuis bientôt 45 ans. Mise en scène par Simon Boulerice, cette production rassemble les comédiens Élodie Grenier (Passe-Partout), Jean-François Pronovost (Passe-Montagne) et Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau), qui chantent, jouent aux devinettes et dansent, les Petits Chanteurs du Mont-Royal, la cheffe Mélanie Léonard et l’Orchestre Métropolitain. Quant aux classiques réarrangés qu’on pourra entendre, citons Brosse, brosse, brosse, Bon dodo, Monsieur le chat, Les légumes, L’été (c’est fait pour jouer), J’ai deux yeux et Bedon bedondaine.

Télé-Québec, samedi à 20 h