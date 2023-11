Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Le documentaire

Robbie Williams

Après Pamela Anderson et David Beckham, au tour de Robbie Williams de subir le traitement tendance en matière de documentaires : on capte la réaction d’une célébrité devant des extraits d’archives. Hormis l’étrange cadre dans lequel le chanteur britannique commente ces vidéos sorties des boules à mites (au lit, en sous-vêtements, en position semi-couchée, l’air légèrement magané), l’exercice est plutôt réussi. Les quatre épisodes divertissent, surtout le premier, lorsqu’on montre des images de Take That, le boys band qu’il formait avec quatre autres New Kids on the Block en herbe au début des années 1990. Depuis qu’on a terminé le visionnement, Angels, Back for Good et Rock DJ jouent en boucle dans notre tête.

Netflix

La spéciale

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Gisèle Lullaby dans Drags – Les reines de la pop

Drags – Les reines de la pop

Allez coucher les enfants ! Mona de Grenoble, Gisèle Lullaby, Barbada et Tracy Trash débarquent ! (C’est évidemment du sarcasme. Contrairement à certains crinqués, l’idée qu’une personne mineure soit exposée au monde ludique des drag queens n’éveille en nous aucun sentiment d’insécurité.) Dans cette émission réalisée par Christina Lalumière, le coloré quatuor, accompagné par Mado Lamothe, rencontre ses idoles : France D’Amour, Marie Denise Pelletier, Patsy Gallant et Mitsou. Au programme musical, des relectures de Dis-moi, dis-moi de Mitsou, Regarde-moi de Céline Dion, Oxygène de Diane Dufresne, Pour une histoire d’un soir de Marie Denise Pelletier, Sugar Daddy de Patsy Gallant, Vivante de France D’Amour et Danser danser de Nanette Workman.

Télé-Québec, samedi à 20 h (en rediffusion dimanche à 22 h)

La dernière

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Alicia Moffet et Frédérick Robichaud animent Occupation double Andalousie.

Occupation double Andalousie

Après une saison beaucoup, beaucoup trop lisse et gentille, résultat du trouble de stress post-traumatique contracté l’automne dernier avec l’affaire d’intimidation, l’édition andalousienne d’OD s’achève avec l’élection du couple gagnant, au terme d’un voyage aux Maldives et d’une émission en direct devant familles et amis animée par Frédérick Robichaud et Alicia Moffet. Quant au prix Coup de cœur du public, qui sera présenté par Julie Snyder, on prévoit une victoire écrasante de Céline, l’infirmière clinicienne de Moncton. Le week-end suivant (3 décembre), on craint le pire pour l’heure de vérité, durant laquelle les producteurs risquent de gratter les fonds de tiroir pour alimenter de supposés règlements de comptes.

Noovo, dimanche à 18 h 30

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Véronique Cloutier anime La machine à rumeurs.

La machine à rumeurs

Dans cette série documentaire réalisée par Daniel Vigneault (1res fois, Sucré salé), Véronique Cloutier explore notre rapport au potinage. Débarquée sur l’Extra d’ICI Tou.tv en décembre 2022, cette production de KOTV est toujours d’actualité, surtout depuis l’appel au boycottage de QC Scoop, ce site à potins aux méthodes discutables dirigé par Simon Waddell. Rappelons qu’au début du mois, la plateforme a rebuté plusieurs personnalités (et commanditaires) en publiant – sans son consentement – la photo d’une chanteuse hospitalisée. Véro confronte Waddell sur l’éthique de QC Scoop dans l’émission. Disons qu’en raison des récents développements, l’animatrice aurait eu encore plus d’arguments pour faire valoir ses points si l’émission venait d’être tournée.

ICI Télé, lundi à 21 h