Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre : Révolution

On a bien aimé les Twins, mais on n’est pas fâché qu’ils aient préféré accompagner Beyoncé en tournée cette année, parce qu’on n’aurait probablement jamais connu Mel Charlot. Comme un poisson dans l’eau devant l’objectif, la Montréalaise d’origine déborde d’un enthousiasme contagieux qui n’a jamais l’air feint. Moins cabotine, mais tout aussi démonstrative que Larry et Laurent, la chorégraphe spécialisée en danse hip-hop et commerciale complète à merveille le trio de maîtres, avec Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard. Cette semaine, on annonce une soirée sous haute tension pour l’ultime ronde des face-à-face. Du côté des concurrents, on n’a pas encore de coup de cœur absolu, mais on garde espoir…

TVA, dimanche à 19 h 30

La dernière : Gen V

PHOTO BROOKE PALMER, FOURNIE PAR PRIME VIDEO Chance Perdomo (Andre Anderson), Jaz Sinclair (Marie Moreau) et Derek Luh (Jordan Li) dans Gen V

Tout aussi réjouissante (mais moins enlevante) que The Boys, la série dont elle dérive, cette comédie d’action a tenu ses promesses, ne serait-ce que pour l’avertissement qui défile avant chaque épisode : Génération V est vraiment « réservée aux 18 ans et plus pour violence, langage vulgaire, contenu de nature sexuel, nudité, consommation d’alcool et usage de drogue ». Et pourtant, sa prémisse semble inoffensive : on dépeint le quotidien d’un groupe de jeunes superhéros en formation. Mais ces ados troublés et bourrés d’hormones sont tout sauf ordinaires. En début de saison, vous aurez le souffle coupé par l’horreur ou l’obscénité de certaines scènes. La finale atterrit en ligne vendredi.

Prime Video

La nouveauté : Style sur mesure

PHOTO ARIANNE BERGERON, FOURNIE PAR AMI-TÉLÉ L’animatrice Emmanuelle Robitaille, accompagnée des experts de Style sur mesure

Comme l’indique l’animatrice Emmanuelle Robitaille en ouverture d’épisode, l’inclusivité est tendance en 2023. Voilà pourquoi cette production de Zone 3 (Infoman, Cinq chefs dans ma cuisine) arrive à point nommé : un magazine de relooking d’apparence traditionnel, mais consacré aux personnes en situation de handicap. Cette semaine, le trio d’experts (le maquilleur Jean-François Casselman-Dupont, le coiffeur Mathieu Mainville, la styliste Marie-Josée D’Amours) réinvente le style de Joëlle, une ex-athlète de haut niveau (elle a participé aux Jeux paralympiques de 1996 en natation) qui souhaite délaisser son style pratico-pratique tomboy pour exprimer sa féminité. Chaque métamorphose est immortalisée par Julie Artacho, une photographe reconnue.

AMI-télé, lundi à 20 h

Cinéma : La conjuration 2

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Vera Farmiga dans The Conjuring 2

Halloween oblige, plusieurs plateformes (Club illico, Disney+, onf.ca…) et chaînes traditionnelles (Télé-Québec, Cinépop…) proposent une programmation spéciale riche en horreur. La plus intéressante provient du service de vidéo en continu Crave, et culmine lundi avec l’arrivée d’un long métrage qu’on n’oserait pas regarder les lumières éteintes, bien qu’on l’ait déjà regardé deux fois : La conjuration 2. Inspiré de deux affaires qu’aurait traitées le couple d’enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren (formidables Patrick Wilson et Vera Farmiga), ce film devrait venir avec l’avis « Frissons garantis ou argent remis ». On attend avec impatience la sortie du quatrième volet, The Conjuring : Last Rites, prévue en 2025…

Crave