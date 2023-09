Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Le retour : Salut bonjour

Le compte à rebours est officiellement commencé. Après une pause estivale, Gino Chouinard revient en ondes pour amorcer sa 17e et dernière saison aux commandes de Salut bonjour. On ignore si TVA a déjà trouvé la personne qui lui succédera, mais chose certaine, le diffuseur dispose d’un délai très, très raisonnable pour la dénicher, puisque son départ a été annoncé en novembre 2022, avec 19 mois d’avance. Le rendez-vous matinal occupe une nouvelle case horaire décalée d’une demi-heure cette année, celle de 6 h 30 à 10 h 30. Quant aux artistes qui seront de passage cette semaine, soulignons Guylaine Tremblay (mardi), Catherine Trudeau (mercredi), Céline Bonnier (jeudi) et Claude Dubois (vendredi).

TVA, du lundi au vendredi à 6 h 30

La spéciale : Je reviens vers la rentrée

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPECIALE Marc Labrèche

Les grandes chaînes généralistes diffusent cette semaine des émissions spéciales pour présenter en détail leur offre automnale. Animée par Marc Labrèche, l’émission de Noovo, intitulée Je reviens vers la rentrée, semble la plus prometteuse. C’est du moins ce qu’on s’est dit, mercredi dernier, en observant le facétieux animateur au lancement de programmation du réseau. En grande forme, Labrèche a promis un rendez-vous entrecoupé de sketchs, de prestations musicales et, bien entendu, de parodies. Sur ICI Télé, Jean-Philippe Wauthier animera Bonsoir bonsoir, c’est la rentrée ! jeudi à 20 h 30, alors qu’à TVA, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil accueilleront les têtes d’affiche du réseau dimanche à 19 h 30.

Noovo, dimanche à 20 h

En rattrapage : Degrassi

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Degrassi High

Prime Video vient de sortir cette franchise canadienne des boules à mites, et puisqu’un rien titille notre fibre nostalgique, on s’est délecté des premiers épisodes de Degrassi High, originalement diffusés en 1989 sur CBC. La qualité de l’image laisse à désirer, mais jamais assez pour qu’on abandonne ce voyage au cœur d’une école secondaire des années 1980, royaume par excellence des moustaches molles, des coupes Longueuil, des cotons ouatés et, surtout, des cheveux tellement crêpés que l’odeur du spray net traverse l’écran. Côté intrigues, on retient une discussion malaisante sur l’avortement, et Joey Jeremiah, qui admet avoir déjà voulu appeler son groupe de musique The Barf Bags (en français, Les sacs à vomi).

Prime Video (version originale anglaise seulement)

La nouveauté : Le monde est à nu !

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Le monde est à nu !

Pilotée par l’acteur Martin Vachon et réalisée par Pierre-Hugues Piché (Taxi payant, Nombreux et heureux en confinement), cette nouvelle série documentaire de 10 épisodes examine diverses façons de vivre la nudité à travers le monde. La première heure est d’ailleurs consacrée à l’Allemagne, un pays où, dans certaines zones, même urbaines, les citoyens peuvent se balader dans le plus simple appareil en public sans problème. La preuve ? On nous montre des personnes jouant au soccer et faisant du vélo complètement nues. Au deuxième épisode, situé au Japon, on apprend qu’il est interdit de parler des attributs féminins, même s’il existe un célèbre festival articulé autour du pénis.

TV5, vendredi à 21 h