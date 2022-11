Que faut-il voir sur ICI TOU.TV Extra, Club Illico et VRAI ? Pour y rattraper du contenu, La Presse et ses journalistes vous suggèrent quelques idées.

La Presse

Sans rendez-vous 2 (ICI TOU.TV Extra)

En comparaison avec le premier chapitre, Sans rendez-vous 2 est plus rigolo, plus punché, plus efficace et mieux maîtrisé par la scénariste. Les personnages de la clinique de santé sexuelle Lafontaine, toujours immergés dans des situations cocasses, gagnent en profondeur tout en s’envoyant des répliques finement aiguisées. C’est de la télé pur-bonheur, qui s’apparente à ce que fabrique la toujours excellente auteure Isabelle Langlois (Lâcher prise). Hugo Dumas

Les mecs 3 (ICI TOU.TV Extra)

Les mecs n’est pas du tout une série où des quinquagénaires réactionnaires réclament un « espace sûr » pour se plaindre dans leur confort bourgeois. Il s’agit plutôt d’une observation rigolote, crue et réaliste sur les ravages du vieillissement. La troisième saison s’avère la plus comique, la mieux ramassée et la plus punchée. Hugo Dumas

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (Club Illico)

PHOTO FRED GERVAIS, FOURNIE PAR CLUB ILLICO Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Anne Dorval et Xavier Dolan, dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Il y a du talent de comédien au pouce carré dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Il y a aussi des moments extraordinaires dans Laurier Gaudreault, mais également du mou et du superflu, comme les terreurs fictives que vivent les personnages. Rien qu’un coup de ciseaux dans le scénario, ainsi qu’un autre coup sur l’accélérateur, n’aurait pas réglé. Hugo Dumas

Motel Paradis (Club Illico)

Alors, Motel Paradis vaut-il le prix d’une réservation ? Non si vous raffolez des thrillers policiers conventionnels de type « noir scandinave ». Oui si vous aimez la télé, comment dire, particulière et ésotérique. Hugo Dumas

Les collectionneurs d'enfants (VRAI)

Les témoignages des pervers et des victimes contenus dans la percutante série documentaire Les collectionneurs d’enfants de Paul Arcand nous donnent des envies de castration chimique, vraiment. Cette incursion dans la « sextorsion » et la cyberpédophilie est très difficile à voir, soyez-en avertis. C’est très bien fait, mais allez-y à petites doses plutôt qu’en rafale. Hugo Dumas

