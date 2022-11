Que faut-il regarder sur Crave? Voici quelques suggestions de nos journalistes.

La Presse

Complètement lycée

Pas besoin d’avoir visionné la websérie Complètement lycée pour embarquer dans sa version bonifiée. Par contre, il faut être attentif puisque l’humour potache, parfois grossier et rapide de la sitcom se distribue sur plusieurs niveaux : les paroles, les mimiques, la chanson thème, les graffitis sur les murs, les panneaux d’affichage et la vidéodescription. Hugo Dumas

Norbourg

La mise en scène de Maxime Giroux, un cinéaste qui, après des œuvres comme Félix et Meira et La grande noirceur, s’aventure pour la première fois dans la réalisation d’un long métrage destiné à un plus large public, est entièrement mise au service de l’histoire. Et se révèle redoutablement efficace. Grâce à un montage précis, à des images (signées Sara Mishara) exprimant la froideur de ces lieux où se brassent des enjeux financiers et à une trame musicale (composée par Philippe Brault) qui, sans trop insister, contribue au caractère lourd et anxiogène de cette histoire, le cinéaste propose un thriller financier comme il s’en est rarement produit jusqu’à maintenant au Québec. Marc-André Lussier

The White Lotus 2

Nous sommes ici dans une tragicomédie élégamment cousue, à la fois drôle, grinçante, inconfortable et remplie d’esprit. Bonus : il y a encore une mort à élucider sur fond de crise existentielle de clients hyper riches, le 1 % de la planète, mais peu portés sur l’introspection. Hugo Dumas

Arsenault et fils

Les bons films d’auteur à vocation populaire, ralliant à la fois critique et public, ne sont pas légion au Québec. En voilà un qui pourrait potentiellement s’imposer de la sorte, même en s’aventurant hors des sentiers de la comédie, ce qui est rare. On ne peut qu’applaudir. Marc-André Lussier

Frère et soeur

Grâce à des plans magnifiques, de beaux élans romanesques, des dialogues en voix hors champ, et, il va sans dire, des interprétations remarquables de Marion Cotillard et de Melvil Poupaud, le réalisateur de Roubaix, une lumière s’engage dans les méandres d’un conflit entre deux intimes, à travers lequel ces derniers se définissent étrangement l’un par rapport à l’autre, sans même connaître la source de leur ressentiment ou s’en souvenir. Marc-André Lussier

Présumé innocent : L'affaire France Alain

À l’aide de nombreuses images d’archives, dont plusieurs extraits de la défunte émission Contrechamp d’Anne-Marie Dussault, la docusérie de Crave revisite de façon précise et efficace les évènements qui ont forgé cette histoire choquante, bourrée de rebondissements. Hugo Dumas

Crimes of the Future

Crimes of the Future (Les crimes du futur est le titre en français) est mis en scène de main de maître et emprunte les allures d’une véritable œuvre d’art sur le plan esthétique. La composition des images de Douglas Koch, la trame musicale anxiogène du fidèle complice Howard Shore, la direction artistique impeccable de la cheffe décoratrice Carol Spier (complice de Cronenberg depuis The Dead Zone), bref, tout est mis au service de l’imagination inventive et tordue du plus célèbre cinéaste canadien. Marc-André Lussier

The Sex Lives of College Girls

Immense coup de cœur pour la comédie The Sex Lives of College Girls de HBO. Sex Lives date d’environ un an, mais bon. La bonne télévision ne comporte pas de date d’expiration. La deuxième saison sortirait à la fin de 2022 ou au début de 2023. C’est drôle, émouvant et rempli de dialogues vitaminés. Hugo Dumas

The Last Tourist

