Les deux premiers épisodes de la minisérie Obi-Wan Kenobi seront diffusés sur Disney+ le 27 mai prochain. Pour se préparer, par quoi faut-il commencer ? Voici, en ordre chronologique, ce qu’il faut regarder.

La Presse

Épisode I-La menace fantôme

Pourquoi ?

C’est le film où l’on voit Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), encore jeune padawan auprès de son maître, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Le duo prendra sous son aile le jeune Anakin Skywalker (Jake Lloyd), pensant qu’il s’agit de celui qui rétablira l’équilibre dans la Force. Obi-Wan Kenobi deviendra ultimement le maître d’Anakin.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Offert sur Disney+et en location sur Illico, YouTube, iTunes et Google Play

Épisode II-L’attaque des clones

Pourquoi ?

Dans cet épisode, on retrouve Anakin Skywalker (maintenant incarné par Hayden Christensen) et Obi-Wan Kenobi, 10 ans après les évènements de La menace fantôme. La reine Amidala (Natalie Portman) est maintenant sénatrice de la République. Le comte Dooku (Christopher Lee) joue les trouble-fête, alors qu’il est à la tête des séparatistes. On apprend qu’une armée de clones pour la République a été secrètement commandée aux dirigeants de la planète Kamino. Notons que les ficelles sont tirées par le mystérieux Darth Sidious.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Offert sur Disney+et en location sur Illico, YouTube, iTunes et Google Play

La guerre des clones, le film

Pourquoi ?

Le film animé, présenté en juillet 2008, précède la sortie de la série de trois mois. On y voit l’armée de clones commandée dirigée par des maîtres Jedi. Un bon préambule, où on rencontre pour la première fois Ahsoka Tano, padawan d’Anakin Skywalker.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Offert sur Disney+

La guerre des clones, la série

Pourquoi ?

Cette série animée présente l’évolution de la relation entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, en plus d’approfondir les rôles de personnages qui auront une incidence sur les autres séries de l’univers Star Wars, notamment Ahsoka Tano et les clones de la délégation 99, Hunter, Wrecker, Echo, Tech et Crosshair, vus dans The Bad Batch.

Il est possible d’écouter la série entre les épisodes II et III. Si vous voulez vraiment vous prêter à l’exercice, l’épisode 9 de la septième et dernière saison de la série serait à regarder avant La revanche des Sith.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Offert sur Disney+

Épisode III-La revanche des Sith

Pourquoi ?

Il s’agit du chapitre dans lequel tout bascule, où l’on découvre qui se cache derrière Darth Sidious, où les destins de Padmé Amidala et Anakin Skywalker se scellent. C’est le début de l’empire… et de la chasse aux Jedi.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Offert sur Disney+et en location sur Illico, YouTube, iTunes et Google Play

The Bad Batch

Pourquoi ?

The Bad Batch propose de suivre les aventures de Hunter, Echo, Wrecker, Tech et Crosshair, tous membres de la délégation 99, au moment où est proclamé l’exécution de l’ordre 66 par l’empereur Palpatine/Darth Sidious. On suit ainsi leurs aventures qui les mèneront entre autres à la rencontre d’Omega, une clone rencontrée sur Kamino, ainsi que de Fennec Shand, la chasseuse de primes que l’on peut voir dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett. La série met un éclairage sur « l’après Ordre 66 », qui sommait les clones d’éliminer les Jedi.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Offert sur Disney+

Star Wars : Rebels

Pourquoi ?

Des personnages présentés dans Obi-Wan Kenobi, notamment l’Inquisiteur (qui sera interprété par Rupert Friend), ont un rôle dans Rebels. La série animée se déroule techniquement après la période couverte par Obi-Wan Kenobi, mais il s’agit d’une excellente transition vers Rogue One et A New Hope, l’épisode IV où on voit un Obi-Wan Kenobi vieillissant, interprété par Alec Guiness.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Offert sur Disney +

Sources : DigitalSpy, USA Today, https://starwars.fandom.com/