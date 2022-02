Quels films ou quelles séries faut-il regarder sur Netflix? Le catalogue Netflix est bien rempli. Nos journalistes spécialisés en télé et en cinéma sont là pour vous.

La Presse

tick, tick...BOOM !

Lin-Manuel Miranda signe une réalisation de laquelle émane son amour éperdu pour Broadway, mais aussi, surtout, pour les créateurs. La réussite de ce long métrage doit également beaucoup à Andrew Garfield. Pratiquement de toutes les scènes, l’acteur offre une performance éblouissante, d’autant plus impressionnante qu’au départ, le jeune homme n’avait pas du tout de formation pour la comédie musicale. Marc-André Lussier

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window

Malgré ses défauts, The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window offre une forme de divertissement étonnant, jamais vue ailleurs. Enfilez votre robe de chambre en ratine, prévoyez des réserves infinies de Liano, et bonne rafale en compagnie de cette femme qui boit plus qu’Élise Guilbault dans un film de Bernard Émond. Hugo Dumas

jeen-yuhs : la trilogie de Kanye West

Même si Kanye a exigé d’approuver la version finale du projet, nous nous réjouissons du fait que l’œuvre se concentre uniquement sur sa carrière et non sur sa vie sentimentale et familiale, déjà très médiatisée. Ce documentaire, au superbe montage, permet de mieux comprendre les origines d’un artiste au génie indéniable, incapable de ne pas rappeler qu’il est le premier à se trouver génial. Pascal Leblanc

Archive 81

Les huit épisodes d’une heure de la mini-série Archive 81, offerts en anglais et en français, déclenchent une paranoïa sournoise, qui s’infiltre lentement, mais sûrement dans nos cocos. Plus les épisodes progressent, plus la division entre le passé et le présent se brouille. Le cauchemar empiète sur la réalité. Et la peur se visse dans nos esprits sur un fond musical à la Amityville. Hugo Dumas

The Lost Daughter

Pour un premier long métrage à titre de scénariste et de réalisatrice, Maggie Gyllenhaal a frappé juste. Son adaptation du roman Poupée volée d’Elena Ferrante (également le titre de la version française du film) est tout en finesse, en subtilités, émaillée de dialogues comme de silences percutants. Marc-André Lussier

The Tinder Swindler

Après quelques semaines de romance de rêve, l’histoire vraie des femmes présentées dans le documentaire L'arnaqueur de Tinder (The Tinder Swindler) passe de Cinquante nuances de Grey à Les nuits avec mon ennemi. Simon Leviev, alias Shimon Hayut, alias David Sharon, les a manipulées et plumées de centaines de milliers de dollars. C’est le meilleur d’une série de « vrai crime » en condensé de deux heures fascinantes. Hugo Dumas

The Power of the Dog

Le retour à la réalisation d’un long métrage de Jane Campion après 12 ans d’absence ne pourrait être plus grandiose. Mettant en vedette Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst et Kodi Smith-McPhee, tous excellents, cette adaptation du roman de Thomas Savage emprunte le cadre du western pour proposer une histoire d’une grande profondeur psychologique. Avec finesse, sensibilité et sensualité, la réalisatrice de The Piano offre une œuvre d’une belle puissance évocatrice. Marc-André Lussier

Don't Look Up

Après The Big Short et Vice, Adam McKay propose une satire truffée de gags efficaces, laquelle laisse néanmoins un goût amer tellement elle s’appuie sur un fond de vérité. Le cinéaste illustre comment la politisation de tous les enjeux, surtout ceux basés sur la science, et la désinformation relayée par les partisans de faits alternatifs mènent carrément l’humanité à sa perte. Marc-André Lussier

La main de Dieu

Lauréat du Grand Prix du jury à la Mostra de Venise, aussi candidat italien aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, La main de Dieu est sans contredit l’opus le plus personnel de Paolo Sorrentino (La grande bellezza). Le cinéaste italien y évoque ses années d’adolescence à Naples, au moment où Diego Maradona, dieu du soccer et idole absolue, s’apprête, contre toute attente, à quitter Barcelone pour rejoindre l’équipe locale. Marc-André Lussier

