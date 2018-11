Deux artistes lauréats du prix Charles-Biddle

Cette distinction souligne l'apport exceptionnel d'une personne immigrante dont l'engagement personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique du Québec.

Le Prix se décline désormais en deux volets, l'un local, l'autre national et international.

Au plan local, la lauréate est l'artiste multidisciplinaire Patsy Van Roost. Née en Belgique et arrivée au Québec en 1981, elle a complété un baccalauréat en arts plastiques à l'Université Concordia en 1994 avant d'obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisées (D. E. S. S.) en design d'événements à l'UQAM en 2010. Surnommée «La fée du Mile End» par ses concitoyens, Patsy Van Roost explore les quartiers de Montréal où elle orchestre des expériences dites «infiltrantes», participatives, artistiques et rassembleuses. En 2017, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la Ville de Montréal l'a nommée Bâtisseuse de la Cité.

Le lauréat du volet national et international est le chorégraphe Roger Sinha. Natif de Londres, il a fondé en 1991, à Montréal, sa compagnie de danse contemporaine. Depuis, il contribue à l'enrichissement de sa discipline en utilisant des approches de création interculturelles et multidisciplinaires. Il est de plus régulièrement invité à enseigner dans des institutions professionnelles et participe à divers événements à travers le monde. Le Conseil des arts de Montréal lui a décerné en 2016 le Prix de la diversité culturelle en danse dans le cadre des Prix de la danse de Montréal.

En plus d'une bourse de 5000 $, les deux gagnants ont reçu une sculpture de bronze et de granit de l'artiste trifluvienne Danielle Thibeault.

Une mention «Coup de coeur du jury» a par ailleurs été remise au peintre, sculpteur et ethnographe d'origine française André Michel.